伊甸攜手民間企業 助偏鄉孩子圓夢

社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。

民視影音 ・ 1 天前