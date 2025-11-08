伊甸攜手民間企業 助偏鄉孩子圓夢

其他人也在看
社交減少老伯失智加劇 日照專業照顧夜間不遊走
（中央社記者曾以寧台北7日電）長年投身教育、退休後仍勤於自我成長的國富伯，在82歲確診失智症，且隨社交減少，症狀越來越嚴重；幸在日照中心照顧下，生活趨穩定，晚上不再遊走，大幅減輕太太的照顧壓力。中央社 ・ 1 天前
伊甸「童話狂歡節」登場 推聯合社區篩檢找出慢飛天使及早療育
記者吳瀛洲／新北報導 六歲前是兒童大腦發展最快速的時期，也是慢飛天使「早期介入、早期…中華日報 ・ 8 小時前
花蓮召開智慧照顧實證研討會
因應邁入超高齡社會，花蓮縣政府推動「長照三‧○」政策，以智慧科技、社區整合與資源共享為策略核心。七日於美侖大飯店盛大舉辦「二○二五智慧照顧在長照領域中之實證應用研討會」及快閃市集，現場吸引逾六○○人共襄盛舉。交流實務經驗和最新科技應用展示，建構一個讓長者能「活得久，也活得好」的共好花蓮（見圖）。花蓮縣長徐榛蔚表示，臺灣已進入超高齡社會，花蓮六十五歲以上長者逾六萬人，在快速老化與人力短缺雙重問題下，更需仰賴科技和服務模式創新。徐縣長指出，花蓮長照政策來自第一線需求與在地能量的調整。長期與慈濟合作推動iDMAT緊急救護平台，使整體照護更加科技化。感謝所有投入長照體系的夥伴，也提醒照顧者照顧他人同時，照顧自己身心健康。研討會開場由慈濟大學瑞智憶學苑的五位失智長者們，在花蓮正五洲 ...台灣新生報 ・ 1 天前
共諜案件屢輕判 檢察官籲建構法界國安法制共識
（中央社記者吳書緯台北8日電）近年屢發生共諜、國安案件遭判無罪或輕判，引發社會議論。檢察官林達今天表示，目前普通刑事法庭，缺乏足夠專業國安法官承審，除增設國安專庭，也應展開國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。中央社 ・ 9 小時前
張震紐約街頭狂奔當地人關切「想幫忙報警」 二封金馬影帝有信心
金馬影帝張震今年憑藉電影《幸福之路》再度入圍金馬影帝，目前正在外地拍戲的他，透過視訊接受台灣媒體訪問，分享了他在片中飾演在異鄉漂泊打拚的外送員的拍攝點滴，甚至還真的獲得當地外送員的「認證」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
誰來對決張善政？徐巧芯超酸力挺王義川披綠袍出征
2026年九合一選舉民進黨布局持續進行，桃園市長人選尚未確定，目前總統府副秘書長何志偉正勤跑基層；立委王義川也是可能被徵招的對象。國民黨立委徐巧芯就表態支持王義川出戰，「能夠活化選戰討論」，國民黨桃園市議員凌濤同樣也支持王義川參戰增添選戰火花。中天新聞網 ・ 7 小時前
北市公車自撞施工告示牌 三乘客受傷
台北市松江路交叉路口今天發生一輛公車車禍意外，警方初步清查疑公車駕駛恍神自撞路面施工告示牌，釀三傷，包含一名女乘客及兩名幼童，傷勢不重。公車駕駛酒測值為零，肇事原因待查。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
回顧輝煌足跡，邁向智慧永續！竹縣工業會喜迎50週年慶典榮耀與共
【民眾新聞網方健龍新竹報導】「新竹縣工業會50週年慶典」7日下午假竹北春耕餐廳隆重舉行，竹縣工業會以「工業傳承 […]民眾日報 ・ 9 小時前
直擊「天津大麻花」製作 手勁一掐見真章
天津大麻花是天津三絕之一的百年老字號美食，如今成功融合傳統手藝與現代科技！製作過程精細複雜，從原材料處理到包裝出廠需經20多道工序，最關鍵的搓製工藝仍須仰賴老師傅的手工技藝。業者為因應健康飲食風潮帶來的挑戰，不斷研發新產品如「高纖麻花」，並積極拓展線上通路，在守住百年好滋味的同時，也與時俱進創新升級，吸引眾多遊客慕名而來一嚐這酥脆香甜的美味！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 10 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前