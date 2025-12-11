伊甸攜手豪棋建設 為獨居長輩圈起愛與溫暖

伊甸基金會呼籲，支持「老人照顧服務計畫」，用實際行動陪伴長輩的每一天。（圖：伊甸基金會提供）

聖誕佳節來臨前的溫馨時刻，豪棋建設連續8年傳愛不間斷，今年再度攜手伊甸基金會，舉辦「豪棋築夢．聖誕傳愛」活動。總經理林慶輝得知，新營區因個案量大，現有公務機車無法應付，隨即代表豪棋建設捐贈一台機車，提升伊甸訪視服務量能，前進偏鄉，讓獨居長輩與弱勢家庭感受社會關懷。

今年 78 歲的王媽，左眼已看不見，多年來過著獨居生活，曾在丈夫過世後，陷入漫長的憂鬱與失落，生活一度失去重心；直到七年前，王媽走進以勒巷弄長照站，開始參與各種有趣的課程，也結識了一群如家人般的「同學們」，才一步步走出陰霾，臉上重新綻放笑容。

豪棋建設總經理林慶輝表示，今年再度帶著同仁與住戶走進巷弄長照站，一行人來到伊甸台南「以勒巷弄長照站」，藉由陪伴長輩手作，將祝福緊繫在聖誕花圈裡，讓這份溫暖持續流轉。而豪棋建設對社區長者的陪伴，八年來從不間斷，就像花圈的圓一樣，讓我們與長輩更為相連，關懷延續不斷。

伊甸資源發展處處長黃子倢表示，以勒巷弄長照站自2017年成立以來，長期服務社區年長者，目前平均年齡超過80歲，其中約三分之一罹患失智症。為延緩其身心退化，並提升生活品質，站內規劃體適能活動、音樂學習以及認知促進等多元課程，讓長者在互動學習中找回生活自信，同時分擔家人的照顧壓力。

豪棋建設與伊甸基金會誠摯邀請社會大眾，一同支持「老人照顧服務計畫」，用實際行動陪伴長輩的每一天，讓他們安心地在熟悉的社區生活，勇敢迎向屬於自己的快樂老年。捐款詳情請洽0800-025-885

（陳婉玲報導）