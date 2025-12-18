伊甸旗津據點走進社區篩檢 讓幼兒健康成長

伊甸在旗津舉辦兒童發展健康篩檢活動

為將早期療育概念推廣至社區，不讓孩子錯過發展黃金期，高雄市政府社會局兒福中心委託伊甸基金會旗津兒童發展社區服務據點，於12月16日、17日，分別在旗津親子館與中洲公共托嬰中心舉辦「兒童發展健康篩檢活動」，積極走入社區，主動發掘社區中潛在的早療需求。

根據高雄市政府主計處統計，2024年高雄市的發展遲緩通報人數為3,450人，遠低於世界衛生組織統計的6至8%的發生率。這在在顯示，即便通報人數年年增加，但仍有許多孩子，隱藏在社會角落，尚未被發現。

廣告 廣告

截至民國114年11月止，旗津地區65歲以上人口佔總人口數超過21%，高於全市比例，已進入超高齡社會。加上許多家庭的主要照顧者，多為雙薪或隔代教養家庭，對於幼童發展敏感度也較為保守。

以互動遊戲進行，幼童展現高度興趣

因此，此次篩檢活動，特別針對時常接觸到孩子的社區資源單位，以一對一、活潑，與孩子遊戲互動的方式，讓有需要的孩子、家庭，能在輕鬆自然的環境及方式下被發掘。此外，也藉此使不同場域服務的兒少服務人員，能建立發展篩檢與早期療育的知能，讓兒童發展的觀念有效深入社區。

而現場除有篩檢活動，也備有諮詢服務，能提供家長即時的育兒資源，以提升親職功能。若有疑似遲緩的孩子，據點後續也將安排進行進一步的諮詢與評估，依幼童個別需求，結合角落探索、單元教學等據點服務，幫助孩子獲得多樣化的學習。

伊甸基金會旗津據點主任鄭淑翠表示，旗津地區家庭在早期療育資源使用的意願上較為保守，其支持性需要積極提升。她強調，伊甸提供的不只是療育服務，更希望能將早療觀念拓展到社區，以貼近生活。未來，伊甸會持續深耕在地，盼每一個有需求的孩子，都能在黃金療育期內獲得及時的介入與支持。若居住於高雄市旗津區的家庭，有早療或親職等相關問題，歡迎來電：（07）571-0885，或上伊甸官網查詢。

提供家長幼兒成長諮詢

撰文、攝影／伊甸基金會