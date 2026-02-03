伊甸暖伴智青 圍爐手語傳愛

小儒用手語說出「謝謝」，感謝小作所老師與媽媽一路以來的陪伴與照顧。 (伊甸基金會提供)

記者王勗∕台南報導

農曆新年將至，伊甸基金會特於三日邀請葡萄藤和小驢駒兩個小作所的學員、家人，陪伴智青一同圍爐，享受溫暖佳節時光。伊甸執行長何天元表示，伊甸長期關注身心障礙及弱勢家庭，未來也將持續推動社會服務，也歡迎各界響應愛心做公益。

廿八歲的學員小儒於一０五年轉介至伊甸新營葡萄藤小作所，為了協助小儒與人溝通更加順利，葡萄藤小作所為其研擬個別化服務計畫，教保老師也投入整整三年學習手語。

葡萄藤小作所也特別成立手語社團，邀請小儒擔任課程助教，帶領其他學員一起學習，讓大家能以手語溝通。本次愛圍爐餐桌，小儒也與母親共同出席，見到小儒能自在與其他學員互動，母親甚感欣慰。

伊甸基金會誠摯邀請社會各界共同發揮愛心、響應支持弱勢，捐款支持可至伊甸官網，或撥打0800-025-885洽詢。