伊甸桃園庇護工場新年禮盒 小琪逆境蓄能盼再戰職場

伊甸推出五款新春禮盒，邀請企業與社會大眾踴躍支持

再過一個月，即將迎來農曆新年，伊甸基金會桃園庇護工場再度推出五款新春禮盒，要與民眾分享新春之喜！9日上午舉辦開賣記者會，伊甸庇護事業發展處處長陳智宏、桃園市政府勞動局副局長周賢平，以及多位民意代表蒞臨，用行動力挺障礙者！

「我希望今年可以再挑戰一次去外面工作！」今年21歲的庇護員工小琪，略顯害羞地向大家分享新年新希望。兩年前，小琪在完成庇護工場的訓練後，順利轉銜到一般職場擔任清潔人員。當時她滿懷期待，雖然有些緊張，但她每天早起、努力表現，渴望能受到同事與主管的肯定。然而，職場的快步調與複雜指令，讓她亂了步調；加上不擅表達，常與同事有誤解。努力撐了半年，終究不敵壓力而黯然離開。

廣告 廣告

小琪雖有挫折，但很快調整心態，在就服員的協助下，找出不足之處，盼未來再戰職場

回到熟悉的庇護工場後，小琪在就服員的陪伴下，調整心情，重整節奏。而就服員也陪她檢視在職場上遇到的問題與挫折，並一步步教她如何拆解複雜的工作步驟、練習如何清楚表達，以及示範如何主動與同事配合等，為她補足過去在職場上所不足的能力。幾個月後，小琪從原本沮喪地認為自己「好像永遠沒有機會了」，到主動跟老師要求再練一次、再試一次，重新找回自信，也找回對工作、對未來的期待。

伊甸基金會庇護事業發展處處長陳智宏表示，跟小琪有相同經驗的障礙者不在少數，這也是庇護工場一直以來努力的目標──希望提供能力尚未進入一般職場的障礙者，有一處安全的職場環境，透過個別化且多元的支持系統，培養職業技能與社交能力，進而轉銜到職場上，逐步邁向自立生活。

庇護員工小琪示範如何製作手工餅乾

陳智宏說，近年市場競爭激烈，加上障礙者的職場訓練時間長，庇護工場的營運面臨許多困境。因此，伊甸除了持續提供專業的就業支持，也投入心力研發新產品與行銷推廣，盼藉此讓庇護員工學習更多技能；他同時強調，產品的品質、質感是工場所看重的，因為消費者的支持，就是障礙者獲得成就感最重要的來源。

今年春節，伊甸庇護工場推出的多款年節禮盒，都是庇護員工用心投入的成果，是送禮的首選，也是家人團聚時的美好點綴。即日起至2月2日前，預購即可享95折優惠，歡迎各界支持響應！訂購專線：（03）427-8229分機104、110，或上伊甸公益Mall上訂購。