伊甸沙龍咖啡館昨辦「愛．圍爐」 有FU長照站「雙個管」讓照顧者有伊靠喘息陪伴不孤單

「有FU長照站」伊甸沙龍咖啡館昨舉辦「愛．圍爐」，邀請鮮少出門的失能長輩及其家庭照顧者共聚提前感受春節的溫暖。 （伊甸基金會提供）

記者吳瀛洲／新北報導

歲末年終，長期守護長輩與照顧者「有FU長照站－伊甸沙龍咖啡館」廿八日辦理「愛．圍爐」，邀請平日鮮少出門的失能長輩及其家庭照顧者共聚，提前感受節慶的溫暖，在美食與相互關懷中，獲得支持的力量。

這場「愛．圍爐」活動一開始，由有FU長照站服務患有胃癌、高血壓、糖尿病及腎臟病等慢性病七十七歲的王文程開場，他為大家帶來精彩的口琴表演，悠揚輕快的樂聲，讓現場氣氛立刻熱鬧起來，表演結束更是掌聲不斷。

王文程原獨居於台東，因生活需求及外出就醫都須有人協助，二年前長子便接至三峽與家人同住，主要照顧者為媳婦；而媳婦表示，家中還有二個孩子要忙，她擔心沒有把公公顧好，長時間下來不僅經常失眠，情緒也變得不穩定，很怕自己倒下。還好有伊甸協助評估，導入長照居服資源，在有溫度的專業支持下，現在公公不僅健康獲得改善，每天都會練習中山琴跟口琴，也積極參與社交活動，一家人的生活品質獲得大大的提升。

「有FU長照站」不僅是服務據點，更是照顧者永遠的避風港、堅定的靠山；伊甸基金會副區長張?文表示，服務以家庭照顧者為核心，以一站式整合服務，提供喘息、雙個管等多元支持，給予需要的家庭適時獲得陪伴。伊甸深耕新北市多年，深知在地需求，近年透過在地資源整合與跨專業團隊，讓照顧者走過漫漫的長照路上有更多的選擇與力量。

伊甸自二０一四年起於過年前舉辦「愛．圍爐」活動，今年連續第十三年，全台於農曆年前舉辦卅四場圍爐，預計陪伴近四００五名服務使用者與家人團圓吃飯，並把年菜送進二四三名行動不便的長者或身心障礙朋友家中，及每人一份寒冬溫暖禮。誠摯邀請愛心大眾共同響應，捐款支持請上伊甸官網，或撥打電話０八００-０二五-八八五。