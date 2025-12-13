伊甸甲仙早療據點聖誕踩街 點亮慢飛天使自信心

聖誕佳節將近，對部落而言，聖誕節不僅是宗教節日，更像是族人的「過年」，是部落團聚的重要時刻；有鑑於此，伊甸基金會甲仙兒童發展社區服務據點十二日在那瑪夏社區部落舉辦「聖誕踩街送祝福」親子活動，邀請會牧師、社區民眾、服務對象家庭及各機關團體，透過踩街遊行，將耶穌誕生的好消息與聖誕節所帶來的平安、喜樂與感恩分享給社區，促進部落居民間的交流與連結。(見圖)

主辦單位今(十三)日說明，孩子們在老師及家長們的帶領下，快樂地唱著聖誕歌曲，穿梭在部落裡的大街小巷，沿途遇見街坊鄰居，孩子們熱情的發送糖果、小禮物，對方也回給一個大大的笑容與感謝，短短的互動時間，熱鬧又溫馨。

廣告 廣告

有鑑於甲仙及那瑪夏等偏鄉地區，早期療育資源有限，加上家庭教養支持相對薄弱，許多孩子因此錯失○至六歲的黃金療育期，因此，適逢節慶，甲仙據點延伸原有服務，舉辦聖誕節融合活動，帶著慢飛天使走出據點、走進社區，不只促進幼童與家長及一般同儕的正向互動，並增強其生活經驗與家長親職教養功能，也讓一般家庭能認識早期療育服務，打造共融友善的社區。

伊甸基金會表示，建立家庭、孩童、社區三者互相補足的友善循環，是在地服務的目標之一，希望能為有需求的家庭，提供有效的建議與幫助，讓每個孩子的成長都能被重視，有正向發展的機會；如民眾想進一步了解甲仙地區早期療育服務，可電洽服務專線○七-六七五一七八五。