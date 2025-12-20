伊甸精神疾病照顧者專線十周年 呼籲社區資源盡速到位

四大訴求：社區支援用得到、要整合、要多元、要參與

【記者 陳姿穎／台北 報導】伊甸基金會活泉之家民國104年開辦「精神疾病照顧者專線」，昨（19）日上午，舉辦「專線十年：社區支持要到位，陪家庭找路」記者會，回顧專線十年來的服務歷程，並發表《照顧者的安心指南：一起好好生活》手冊。同時，相關領域的指標團體、專業學者及政策推動者，齊聚提出四大訴求，在伊甸基金會常務董事尹可名、時代力量黨主席王婉諭，以及各團體的力挺下，展現共築支持網絡的決心。

精神疾病照顧者專線十年來，共累計接聽超過23,000通來電，陪伴逾2,500位照顧者。從接線資料可見，照顧者資訊需求類別中，「社區資源」的諮詢比例位居首位，佔比兩成。相較於醫療知識、補助制度或法律問題，照顧者更迫切需要理解的是如何申請、銜接並使用日間照顧、復健機構、安置處所及就業等社區服務。因此，對多數家庭而言，精神疾病的照顧負擔，不僅在於醫療，更多的是「日常生活」，而若社區服務量能不足以銜接，家庭往往只能在醫院與家庭間，來回奔波。

▲伊甸攜手相關領域團體、專家等，提出：社區支援用得到、要整合、要多元、要參與四大訴求。

因此，伊甸與中華民國康復之友聯盟、臺灣失序者聯盟、臺灣家連家精神健康教育協會，以及撰寫知名著作《回家》中正大學社會福利學系的陳芳珮教授，共同提出四大訴求：一、精神疾病家庭需要「可取得且有效」的社區支援；二、社區支持深入日常，接住每個家庭的危機時刻；三、社區支持要多元，不讓照顧負荷由家庭獨自承擔；四、落實「參與」服務的精神，讓同儕社群成為社區的後盾；呼籲社區資源盡快到位，為精神疾病家庭打造更有韌性的社區支持網絡。

伊甸基金會表示，民國111年精神衛生法修法，明確指出應強化社區支持體系，因此在此政策推動及轉折之際，希望各界重視精神疾病家庭在社區生活時的多元需求，並整合相關資源，推動具有可及性高、有彈性，以及可參與、可共同成長的社區資源。

▲伊甸精神疾病照顧者專線十週年，今提出四大訴求，呼籲社區資源儘速到位。

近年伊甸推動敲敲話行動入家、照顧者支持聚會等多元支持方案，前年開始，也與照顧者、疾病經驗者等不同身分，所組成的志工團隊合作，著手編輯製作《照顧者的安心指南：一起好好生活》，以淺白易懂的方式，呈現常見挑戰與建議應對方向，希望家庭不用再在複雜的資源網絡中獨自摸索，同時也作為推動社區支持的重要工具。如有民眾需求，可至「瘋靡」臉書官方粉絲團留言索取！

專線志工，也是精神疾病家屬的昕妍，受邀出席分享一路來的心情點滴。昕妍分享，成長階段經歷媽媽罹患思覺失調症，長大後弟弟也在自己碩班時發病，雖然因為離鄉念書，無法直接陪伴或照顧，但從弟弟強制住院、出院後資源斷裂，到陸續使用社區復健中心、會所及就業服務的經驗中，深刻感受到社區支持資源不僅要找得到，更要合身。昕妍說，之所以投入接線志工，是希望可以用自身經驗同理家屬需求，並針對他們內在的困境和迷思提供協助，也從中預習照顧路上的風景。

伊甸精神疾病照顧者專線走過十年，從專線服務延伸至社區的支持，伊甸活泉社區家庭支持中心，將持續提供疾病相關知識、社會福利資源連結、照顧者課程與講座、照顧者支持與培力團體、照顧者的政策與權利倡導等支持，陪伴家屬找路。服務時間為每周一至周五，下午1點30分至8點30分，歡迎有需求的家人朋友們來電諮詢：（02）2230-8830。（照片伊甸基金會提供）