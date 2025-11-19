伊甸美濃據點辦「泡澡球共創」 助親子高品質陪伴

伊甸美濃兒童發展據點，透過遊戲創作活動，為親子打造高品質的陪伴時光

在快節奏、資訊爆炸的生活中，許多家庭難得有機會真正靜下心來，好好陪伴彼此。高市府社會局兒福中心委託伊甸基金會，辦理的「美濃兒童發展社區服務據點」，18日結合美濃親子館，舉辦「泡澡球樂園．親子共創好時光」活動。邀請父母與孩子一同走進手作的世界，透過遊戲與創作，重新學會傾聽、表達與高品質的陪伴。

融合趣味與科學的爆破遊戲，能讓孩子運用觸覺感受不同材質

活動以輕快的《聽我說謝謝妳》手指帶動唱溫馨揭開序幕，讓孩子與家長在輕快旋律中放鬆身心，展開一場親子旅程。在正式製作泡澡球之前，老師特別設計兩個融合趣味與挑戰的小遊戲：「爆破小遊戲」，是藉由放熱反應講解製作原理，同時讓孩子體驗自然科學的趣味；「堆高高手平衡遊戲」則透過積木訓練孩子的手眼協調與肌耐力，培養孩子專注力。

正式進到泡澡球製作的環節，在老師的引導下，親子一同完成。從配色開始，孩子們練習表達自己的想法，而父母透過提問與傾聽，更貼近孩子的內心世界；接著親子分工合作，進行材料的攪拌與塑形，過程中孩子練習解決問題，而家長也從中學習放手信任與支持。這段共同努力的歷程，不只是作品的誕生，更是培養親子默契與彼此間的信任。

製作過程中，除了增加親子間的互動，也培養出信任與默契

美濃兒童發展社區服務據點主任謝亞芳表示，此次活動不只是一次手作體驗，更是一場溫柔的家庭陪伴練習。她說，在這段創作旅程中，孩子學會了情緒表達，家長也重新找回傾聽與理解的節奏，很期待這樣的親子時光，能持續在每個家庭中發酵，讓愛的形狀，像泡澡球一樣，慢慢溶解、悄悄釋放。活動最後，孩子們開心展示獨一無二的泡澡球作品，而未來據點也將持續辦理相關活動，支持在地家庭，為親子關係注入更多愛的能量。

泡澡球完成後，開心拿著成品合照

撰文、攝影／伊甸基金會