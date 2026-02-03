伊甸臺南愛圍爐 邀身障家庭溫馨迎新年

伊甸基金會於臺南新營舉辦愛圍爐活動，邀請葡萄藤和小驢駒兩個小作所學員、家人及企業志工齊聚共進午餐，提前感受過年喜悅。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將至，正是家戶準備迎接團圓時刻，伊甸基金會3日於臺南新營舉辦「愛圍爐」活動，邀請葡萄藤和小驢駒兩個小作所學員、家人及企業志工齊聚共進午餐，提前感受過年喜悅；伊甸執行長何天元也特地出席陪伴智青圍爐，現場並播放去年度服務成果影片，一起回顧一年的點滴與成長，席間笑聲與祝福此起彼落，讓現場洋溢著熱鬧的年節氣氛。

28歲的學員小儒為第一類心智障礙並伴隨重度聽損，雖然配戴雙耳助聽器輔助，仍只能感受到些微聲音，無法聽清楚內容，日常溝通時，須透過簡單文字筆談，或是用生活手語來表達，人際互動與社會適應一直是艱鉅挑戰；2016年時，小儒經轉介到伊甸新營葡萄藤小作所，因為不太知道如何與人互動，常以舉手打招呼、注視他人，或以笑聲吸引注意；當他來不及理解對話內容時，也容易出現單向表達的情況，只說自己想說的話，較難即時回應對方的談話。

為協助小儒與人溝通更加順利，葡萄藤小作所結合職能治療師、心理師、體能訓練師等外部專業團隊研擬個別化服務計畫，教保老師也投入3年時間學習手語，並向聾人老師請益，筆談時需注意的文法問題，投入大量心力只為更貼近小儒的溝通方式；據點也特別成立手語社團，邀請小儒擔任課程助教，帶領其他學員一起學習，讓大家能以手語溝通，拉近彼此的距離。在「愛圍爐」餐桌上，小儒不僅貼心為媽媽夾菜，也能自在地與身旁的學員以手語互動聊天，笑容在餐桌間流轉，讓這頓團圓飯多了理解、陪伴與成長的感動。

伊甸執行長何天元表示，「愛圍爐」自2014年起每年舉辦，迄今已連續13年不間斷，今年農曆年前將有34場圍爐活動，預計邀請4005位服務對象與家人一起吃團圓飯；「到宅圍爐」部分則會將年菜送進243位行動不便長者及身心障礙朋友的家中，期待透過圍爐行動讓大家共聚一堂，在歡樂與溫暖氛圍中迎接即將到來的農曆新年，也邀請大家持續挹注愛心支持伊甸照顧弱勢者。