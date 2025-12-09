伊甸鳳山擕手木棉扶輪社 寶貝慢飛天使

扶輪社友們今日化身志工身份，和慢飛天使大手牽小手，陪伴孩子們在創意黏土課發揮巧思，創作可愛的存錢筒。

伊甸基金會響應「國際身心障礙者日」（12月3日），呼籲大家關心慢飛天使，以行動實踐共融的精神。日前，在伊甸邀請之下，高雄木棉扶輪社號召十個友社（國際扶輪3510地區），共30多位社友，來到高雄市政府兒福中心，委託伊甸基金會辦理的鳳山區兒童早期療育發展中心，陪伴慢飛天使完成創意黏土課程，並捐款10萬元支持早療服務。

木棉扶輪社長期關心早療議題，自2012年開始，每年都聯合多個友社，參與「伊起寶貝慢飛天使」社區服務活動，共同陪伴伊甸的發展遲緩兒，13年來從不間斷。木棉扶輪社社長張易靜表示，希望我們小小的行動，可以拋磚引玉，影響更多人關心、理解並支持慢飛天使，共同打造友善環境，幫助他們接受適切的早療服務，並減輕家庭的照顧壓力。

高雄木棉扶輪社號召多個友社響應國際身障日，至早療中心陪伴慢飛天使及聯合捐贈早療經費

「小豆子，你的小雞存錢筒好可愛，你想要再加什麼造型嗎？阿姨幫你用黏土做一頂聖誕帽，給小雞戴上，好不好？」今年四歲的小豆子，在出生三個月時，因不明原因癲癇發作，需長期服用抗癲癇藥物，也讓他的發展較同齡孩子緩慢，因此家長積極為他安排多項復健治療。為了讓孩子獲得更完善的早療資源，便在去年9月，安排他進入鳳山早療中心日托班。爸媽用勇敢的心面對挑戰，陪伴他成長，最大的願望，就是他能一步步突破限制，慢慢成長。

扶輪社友們今日化身志工身份，和慢飛天使大手牽小手，共度溫暖時光。孩子們在創意黏土課發揮巧思，創作可愛的存錢筒。社友們不只幫助小朋友提升專注力，也協助手眼協調，並啟發創造力。慢飛天使雖然動作緩慢，部分孩子甚至因肢體障礙而行動不便，社友仍以耐心與愛心引導他們創作，每個人都為作品賦予了不同造型，也展現了屬於慢飛天使的無限潛能。

伊甸投入早療服務31年，協助許多慢飛天使，把握0至6歲黃金療育期，開啟孩子最佳成長契機。現在，每年幫助超過2萬名的發展遲緩兒，並依孩子的成長狀況及家庭需求，提供到宅療育、日托、時段療育，也藉由親職講座、早療篩檢，協助父母掌握孩子發展狀況，在療育路上不再孤軍奮戰。

撰文、攝影／伊甸基金會