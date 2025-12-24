伊甸鳳山早療中心親子活動 慢飛天使點亮聖誕

伊甸畢業大學長睿廷帶來爵士鼓演奏

高雄市政府社會局兒童福利服務中心，委託伊甸基金會辦理──鳳山區兒童早期療育發展中心。24日，中心於鳳山運動園區的曹公圳水岸公園廣場，舉辦「分享、陪伴，點亮聖誕」親子活動。現場佈置節慶裝飾，並有舞台劇演出，及慢飛天使星光大道走秀。活動更獲企業響應，「琳得科先進科技股份有限公司」捐款20萬元，也安排員工到場同樂，陪伴孩子共度聖誕，氣氛熱鬧溫馨。

明年是鳳山早療中心成立30週年，中心最初在鳳山體育館的舊教室，踏出服務的第一步。民國106年，在高雄市政府協助下，搬遷至鳳山區忠孝國小，提供更舒適安全的環境。回顧來時路，飲水思源，特地重回鳳山運動園區舉辦本次活動。並邀請民國96年畢業的慢飛天使黃睿廷，現場演出爵士鼓，期盼藉由他的故事，鼓勵更多家長勇敢尋求專業協助，陪伴孩子持續前行，不輕言放棄。

好事多共融協會帶來精彩的聖誕舞台劇

黃睿廷幼年時罹患血癌，並診斷出自閉症。家人心疼他年紀小就罹癌，在生活上大多順著他的意思。後來癌症好轉，進入早療階段，爸媽卻遇到「孩子過度依賴」的挑戰。除了積極配合中心的建議，調整教養方式，家長更耐心陪伴，讓兒子逐漸成長。教保員沈小鳳發現，黃睿廷聽到音樂，就隨節拍搖動身體。「這孩子真有音樂細胞。」媽媽隨即安排音樂課程，培養他的興趣。在持續練習下，黃睿廷逐漸愛上打爵士鼓。高職畢業後，順利進入庇護工場，目前已穩定就業。

早在民國110年，「琳得科先進科技股份有限公司」就和「伊甸基金會」展開公益合作，每年都安排同仁參與早療中心活動。本次活動中，再捐款20萬元，並由公司同仁，與教保員、社工一同表演舞蹈。期盼透過志工服務，深入了解慢飛天使的需要，並持續傳遞企業的關懷。

伊甸資源發展處處長黃子倢表示，伊甸早療走過30年，也陪許多家庭走過艱難時刻，一步一步看見希望。她感謝在地企業「琳得科先進科技股份有限公司」，連續5年捐款支持，讓更多慢飛天使，因早療服務能穩定成長和發展，也讓慢飛家庭獲得溫暖與力量。若民眾欲了解更多早療資訊，請上伊甸基金會官網，或洽捐款專線：0800-025-885。