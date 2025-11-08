伊甸「童話狂歡節」登場 孩子化身童話主角冒險闖關

▲小朋友盛裝打扮參與伊甸「童話狂歡節」活動，吸睛模樣十分可愛！

聯合社區篩檢找出慢飛天使 及早療育扭轉未來

【記者 洪美滿／台北 報導】6歲前是大腦發展最快速的時期，也是慢飛天使「早期介入、早期改善」的黃金期！為了把握最佳療育期，新北市政府社會局委託伊甸基金會辦理的新北市第4區早期療育社區資源中心，於今(8)日在三峽中園國小，結合在地語言治療所、非營利幼兒園、玩具銀行等16間單位，共同舉辦「童話狂歡節」闖關活動，將篩檢結合遊戲，找出隱藏在社區的慢飛天使，及時媒合早療資源，扭轉未來！

關卡以童話為主題，孩子需與童話角色互動通關，展現認知、感官與動作等能力發展。例如在「來我家玩吧！」關卡中，孩子協助豬小弟採買新家用品，透過圖片與實物比對，從神秘箱中找出正確物品；在「冰雪女王的秘密挑戰」中，則跟著雪寶爬行、跳躍完成任務。透過灰姑娘、小飛俠、大野狼等角色的帶領，讓孩子在遊戲中享受闖關的樂趣，減輕評估的緊張感。此外，為提升爸媽對早療與兒童發展的了解與重視，現場亦有專業人員提供早療相關諮詢。

▲伊甸「童話狂歡節」聯合社區篩檢活動豐富有趣，民眾參與熱烈。

第4區早期療育社區資源中心組長蕭斯尹表示，聯合社區辦理的闖關篩檢活動從107年開始，至今已成為當地重要的兒童發展推廣活動，平均每場吸引超過百人參與，不僅有助於宣導早療觀念，也能有效發掘疑似發展遲緩的幼兒，每年平均可篩檢出1-3位。每個數字背後，代表的都是一個孩子的人生。近年，雖早療觀念逐漸普及，但仍有家庭因對兒童發展歷程不了解，或擔心標籤化，錯過療育黃金期，為此，中心將持續深入社區辦理活動，為孩子爭取更多可能。

蕭斯尹進一步分享，近年來隨著活動的推廣，越來越多家長開始嘗試不同教養策略，並開始重視理解孩子情緒與感受。她提醒，兒童的發展需要反覆堆砌，在關懷過程中，也要讓孩子一邊試錯一邊進步。建議家長調整策略同時，也亦能保持耐心、從中取得平衡。為鼓勵家長，這次活動特別訂製「魔法結晶樹」作為闖關禮物，讓家長帶著孩子一起種下，慢慢等待種子開花結果，象徵在耐心守護與陪伴中，孩子終能逐漸綻放美麗光芒！

▲伊甸與新北市社會局聯合在地16個單位共同舉辦篩檢活動。

根據新北市政府統計資料，113年新北遲緩兒童年度通報數，已達到5450人。伊甸第4區早期療育社區資源中心，致力提供相關服務與福利諮詢，包括到宅與社區療育、學前啟蒙、早療行動車、巡迴及駐點式教養諮詢和早療宣導篩檢等，盼能成為慢飛天使家庭的助力。每個孩子都重要！歡迎有早療需求之家庭，來電洽詢：(02)3501-2063。（照片記者洪美滿翻攝）