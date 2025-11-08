伊甸「童話狂歡節」登場 推聯合社區篩檢找出慢飛天使及早療育
記者吳瀛洲／新北報導
六歲前是兒童大腦發展最快速的時期，也是慢飛天使「早期介入、早期改善」的黃金期！伊甸基金會新北市第四區早期療育社區資源中心結合在地語言治療所、非營利幼兒園、玩具銀行等十六間單位，八日在三峽中園國小舉辦「童話狂歡節」闖關活動，將篩檢結合遊戲，希望找出隱藏在社區的慢飛天使，及時媒合早療資源，扭轉未來。
這次關卡活動以童話為主題，孩子需與童話角色互動通關，展現認知、感官與動作等能力發展，例如在「來我家玩吧！」關卡中，孩子協助豬小弟採買新家用品，透過圖片與實物比對，從神秘箱中找出正確物品；而在「冰雪女王的秘密挑戰」中，則跟著雪寶爬行、跳躍完成任務，透過灰姑娘、小飛俠、大野狼等角色的帶領，讓孩子在遊戲中享受闖關的樂趣，減輕評估的緊張感。
活動並特別訂製「魔法結晶樹」作為闖關禮物，讓家長帶著孩子一起種下，慢慢等待種子開花結果，象徵在家長耐心守護與陪伴中，孩子終能逐漸綻放美麗光芒；並為提升爸媽對早療與兒童發展的了解與重視，現場亦有專業人員提供早療相關諮詢。
伊甸基金會新北市第四區早期療育社區資源中心組長蕭斯尹指出，聯合社區辦理闖關篩檢活動從一０七年開始，至今已成為當地重要的兒童發展推廣活動，平均每場吸引超過百人參與，不僅有助於宣導早療觀念，也能有效發掘疑似發展遲緩的幼兒，每年平均可篩檢出一至三名慢飛天使。
蕭斯尹表示，每個數字背後，代表的都是一個孩子的人生，近年雖早療觀念逐漸普及，但仍有家庭因對兒童發展歷程不了解，或擔心標籤化，錯過療育黃金期，為此該中心將持續深入社區辦理活動，為孩子爭取更多可能。
蕭斯尹提醒，兒童的發展需要反覆堆砌，在關懷過程中，也要讓孩子一邊試錯一邊進步；建議家長調整策略同時，也亦能保持耐心、從中取得平衡。
市府社會局表示，一一三年新北遲緩兒童年度通報數已達到五四五０人，伊甸第四區早期療育社區資源中心，致力提供相關服務與福利諮詢，包括到宅與社區療育、學前啟蒙、早療行動車、巡迴及駐點式教養諮詢和早療宣導篩檢等，盼能成為慢飛天使家庭的助力。
其他人也在看
社交減少老伯失智加劇 日照專業照顧夜間不遊走
（中央社記者曾以寧台北7日電）長年投身教育、退休後仍勤於自我成長的國富伯，在82歲確診失智症，且隨社交減少，症狀越來越嚴重；幸在日照中心照顧下，生活趨穩定，晚上不再遊走，大幅減輕太太的照顧壓力。中央社 ・ 1 天前
伊甸攜手民間企業 助偏鄉孩子圓夢
伊甸基金會舉辦「碳佐麻里 愛無距離 感恩童樂日」活動，邀請伊甸課輔班的孩子們走進碳佐麻里臺南新興園區，度過充滿歡笑的一天。活動安排孩子們於誠品生活臺南翻閱繪本、體驗閱讀樂趣，並前往「移動Fun樂園」盡國立教育廣播電台 ・ 6 小時前
花蓮召開智慧照顧實證研討會
因應邁入超高齡社會，花蓮縣政府推動「長照三‧○」政策，以智慧科技、社區整合與資源共享為策略核心。七日於美侖大飯店盛大舉辦「二○二五智慧照顧在長照領域中之實證應用研討會」及快閃市集，現場吸引逾六○○人共襄盛舉。交流實務經驗和最新科技應用展示，建構一個讓長者能「活得久，也活得好」的共好花蓮（見圖）。花蓮縣長徐榛蔚表示，臺灣已進入超高齡社會，花蓮六十五歲以上長者逾六萬人，在快速老化與人力短缺雙重問題下，更需仰賴科技和服務模式創新。徐縣長指出，花蓮長照政策來自第一線需求與在地能量的調整。長期與慈濟合作推動iDMAT緊急救護平台，使整體照護更加科技化。感謝所有投入長照體系的夥伴，也提醒照顧者照顧他人同時，照顧自己身心健康。研討會開場由慈濟大學瑞智憶學苑的五位失智長者們，在花蓮正五洲 ...台灣新生報 ・ 1 天前
外交部攜手業者推「邦交國旅遊套裝」 吸引高端客群
台北市 / 綜合報導 想到台灣的邦交國旅遊嗎？為了推動「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，外交部在台北國際旅展和旅行業者合作推出「邦交國旅遊」套裝行程，團費大多十萬元起跳，業者表示近期行程詢問度有增加，大多是55歲以上旅客居多。至於小資族也有新玩法，有業者瞄準半自助商機，推出迷你團，主打人少、客製化行程。放眼望去天海一線，絕美沙灘依偎著翠綠山坡，聖克里斯多福因為國土形狀加上美麗景色，被譽為「加勒比海上的驚嘆號」，每年都有超過數十萬人次，坐郵輪前來探訪當地之美，聖克里斯多福大使，也特別到國際旅展推廣觀光。聖克里斯多福駐華大使范東亞說：「歡迎來到聖克里斯多福。」目前對台灣的旅客來說，聖克里斯多福可能有點陌生，但外交部現在積極推動，榮邦八大旗艦計畫的永續觀光，協助友邦觀光產業發展，打開旅遊新藍圖。今年旅展也有多家旅行社，推出瓜地馬拉貝里斯與史瓦帝尼等友邦旅遊套裝行程，但想跟團荷包得夠深，像是南非和史瓦帝尼，雙國13日，團費約18萬起跳，貝里斯及瓜地馬拉14日行程，以及中南美6國18日，要價都要30多萬元起跳。旅行社副總蔡曜全說：「原則上，是以55歲以上的客人居多，大部分其實都是已經周遊列國，近期有很多客人是看到臉書，或者是IG的廣告來詢問的。」邦交國旅行團主打高端客，而小資年輕族也有日韓新玩法可以選擇。業者推出的迷你旅遊團，只要2到10人就能成團，包車接送不併團，還可以客製化行程，既有自由行的彈性，又結合團體旅遊服務，旅遊平台新事業部總監梁筱翊說：「不想要花很多時間，在交通的部分，如果是三個或四個人一起出遊的時候，我們用一台車，在車上的部分也可以做一個短暫的休息，25歲到35歲的年輕人，現在也會透過這樣的迷你團，包裝他們自己的出遊行程。」旅遊潮大爆發，又搭上普發一萬商機，不管是高價旅行團還是小資團，都讓旅展買氣直線飆升。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
台中第二市場"滷肉飯"店湧排隊人潮 中午前就全賣光
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導有百年歷史的台中第二市場，聚集不少美食攤商，受到豬肉禁運禁宰影響，很多店家被迫公休，禁令解除的第一個週末，魯肉飯店家一開張，就湧入排隊人潮，而台中賣的魯肉，其實就是一整塊的三層肉，也就是俗稱的爌肉，由於第一天營業備貨有限，限量是殘酷的，還沒到中午就已經賣光光！還沒到中午用餐時間，就已經有民眾來排隊，長長的隊伍一路從攤位排到市場門口外面，他們為的就是這一碗香噴噴的魯肉飯。民眾：「（你們排隊排多久）10分鐘，（已經排了10分鐘）對差不多，（為了吃美食還是要等）對沒錯。」民眾：「我是從彰化市過來的，（彰化的爌肉飯也很有名），對所以就是想說來吃看看，彰化跟台中的有什麼不一樣。」台中第二市場美食攤商百家爭鳴，當地流傳一句話，白天吃山河，晚上吃李海，兩家業者說好分時段營業，讓顧客從早到晚都吃得到魯肉飯，只是這裡說的魯肉，並不是碎肉末，而是一整塊的三層肉，解禁第一個週末，限量是殘酷的，還有人在排隊，店家已經在喊，大塊的魯肉沒有了，鍋裡剩最後一塊！記者vs.魯肉飯業者：「（生意這麼好今天），那個量很少，（今天拿到的量跟平常差多少），差很多差差不多一半以上。」另一家比較晚開的魯肉飯業者，白天也沒閒著，忙著備料。魯肉飯業者：「廠商說沒（溫體）肉我就不要，他說可以調（冷凍肉）啊，問我要不要用，我說冷凍多久他就笑一笑，我說那不用了休息，（所以你公休了幾天），公休了差不多將近15天了。」為了顧品質，業者堅持不用冷凍肉，被迫休了15天無薪價。第二市場好吃的豬肉美食，還有這家肉圓店，一樣也是還沒到正中午，就已經有饕客來報到！業者不想用冷凍肉，停業１５天。（圖／民視新聞）肉圓店業者：「這次休息差不多快兩個禮拜，（這兩個禮拜有沒有覺得心慌慌），呃就當放假吧，他們（顧客）說終於有肉圓了，可以吃到肉圓了，他們覺得好久沒有吃到那種感覺。」肉圓店業者轉述，有顧客很興奮地跟他說，終於有肉圓可以吃了。（圖／民視新聞）不能錯過的豬肉美食，還有這家肉包餛飩老店，業者之前囤豬肉撐了10天，公休了五天，能工作、超開心！肉包業者：「因為台灣吃豬肉的，真的是比較多啦，有豬肉覺得蠻開心的。」新鮮就是王道，不管是魯肉飯還是肉圓、肉包、餛飩，備料都少不了溫體豬，豬肉美食強勢回歸，熟悉的味道又回來了！原文出處：熟悉的味道回來了！ 台中第二市場滷肉飯店湧排隊人潮 更多民視新聞報導防堵豬瘟侵台! 卓揆:疫區入境查驗加嚴.檢疫犬上場「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商民視影音 ・ 9 小時前
長期熬夜恐罹患「腦膜炎」！醫院揭患者平均僅「26歲」
健康中心／林依蓉報導許多人為了打電動，經常嚴重犧牲睡眠，導致作息混亂。這種生活模式不僅會造成健康隱憂，更容易使人體的免疫系統長期處於超載和失衡狀態。近期中國一名30歲張姓男子就因此付出慘痛代價，他因長期熬夜打電動、身體不堪負荷，導致張男智力嚴重受損，退化到僅剩3歲幼童的程度。專家藉此警示，長期熬夜一旦超過身體極限，可能導致免疫力崩潰，讓病毒有機可乘攻擊脆弱的大腦。民視健康長照網 ・ 12 小時前
台南市長初選! 陳亭妃拚親子票 林俊憲直攻對手本命區
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃不但發布競選形象片，假日也在舉辦親子活動，公布教育願景搶攻親子選票。另一方面立委林俊憲，則是直攻對手的本命選區，在安南區成立後援會，還有同黨三位立委站台，營造黨內大團結的氣勢。民視 ・ 9 小時前
溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯
日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近...聯合新聞網 ・ 9 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
三重慘案關鍵曝！父工廠改建獲房產與千萬 他沒分到「補償金」釀殺機
昨天（6日）下午，新北三重區發生命案，60歲的陳姓男子因家族補償金，與61歲的姊姊、55歲的妹妹發生衝突，陳男一怒之下持主廚刀揮砍，姊姊當場胸口中刀，送醫不治；妹妹及妻子也全身多處刀傷。而悲劇起因，正是因為家族財產，過去陳男父親經營代工廠，之後因土地改建，陳家因此獲得補償金與2戶房屋，因千萬財產改為信託，卻沒有陳男的份，最後釀成慘案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 10 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。民視 ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前