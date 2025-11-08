伊甸「童話狂歡節」登場 推聯合社區篩檢找出慢飛天使及早療育

伊甸基金會新北市第四區早期療育社區資源中心昨舉辦「童話狂歡節」闖關活動，推廣聯合篩檢找出隱藏在社區的慢飛天使。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

六歲前是兒童大腦發展最快速的時期，也是慢飛天使「早期介入、早期改善」的黃金期！伊甸基金會新北市第四區早期療育社區資源中心結合在地語言治療所、非營利幼兒園、玩具銀行等十六間單位，八日在三峽中園國小舉辦「童話狂歡節」闖關活動，將篩檢結合遊戲，希望找出隱藏在社區的慢飛天使，及時媒合早療資源，扭轉未來。

這次關卡活動以童話為主題，孩子需與童話角色互動通關，展現認知、感官與動作等能力發展，例如在「來我家玩吧！」關卡中，孩子協助豬小弟採買新家用品，透過圖片與實物比對，從神秘箱中找出正確物品；而在「冰雪女王的秘密挑戰」中，則跟著雪寶爬行、跳躍完成任務，透過灰姑娘、小飛俠、大野狼等角色的帶領，讓孩子在遊戲中享受闖關的樂趣，減輕評估的緊張感。

活動並特別訂製「魔法結晶樹」作為闖關禮物，讓家長帶著孩子一起種下，慢慢等待種子開花結果，象徵在家長耐心守護與陪伴中，孩子終能逐漸綻放美麗光芒；並為提升爸媽對早療與兒童發展的了解與重視，現場亦有專業人員提供早療相關諮詢。

伊甸基金會新北市第四區早期療育社區資源中心昨舉辦「童話狂歡節」，參加的小朋友及家長都裝扮參與。 （記者吳瀛洲攝）

伊甸基金會新北市第四區早期療育社區資源中心組長蕭斯尹指出，聯合社區辦理闖關篩檢活動從一０七年開始，至今已成為當地重要的兒童發展推廣活動，平均每場吸引超過百人參與，不僅有助於宣導早療觀念，也能有效發掘疑似發展遲緩的幼兒，每年平均可篩檢出一至三名慢飛天使。

蕭斯尹表示，每個數字背後，代表的都是一個孩子的人生，近年雖早療觀念逐漸普及，但仍有家庭因對兒童發展歷程不了解，或擔心標籤化，錯過療育黃金期，為此該中心將持續深入社區辦理活動，為孩子爭取更多可能。

蕭斯尹提醒，兒童的發展需要反覆堆砌，在關懷過程中，也要讓孩子一邊試錯一邊進步；建議家長調整策略同時，也亦能保持耐心、從中取得平衡。

伊甸基金會新北市第四區早期療育社區資源中心昨舉辦「童話狂歡節」闖關活動，關主化身小紅帽沉浸式闖關彷彿進入童話世界。 （記者吳瀛洲攝）

市府社會局表示，一一三年新北遲緩兒童年度通報數已達到五四五０人，伊甸第四區早期療育社區資源中心，致力提供相關服務與福利諮詢，包括到宅與社區療育、學前啟蒙、早療行動車、巡迴及駐點式教養諮詢和早療宣導篩檢等，盼能成為慢飛天使家庭的助力。