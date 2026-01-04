伊織萌驚傳「香港暈倒」 緊急送醫治療

伊織萌驚傳在香港暈倒。（圖／翻攝自Iori Moe -伊織もえ臉書）





IG擁有127萬粉絲追蹤的日本寫真偶像與知名Coser伊織萌（伊織もえ），昨（3日）預計要在香港出席2個活動，卻在早上參加第一個活動「BANDAI CARD GAMES Fest」後，宣布身體不適無法出席第二個同人活動Rainbow Gala，隨後就在當天晚間傳出在酒店昏倒的消息，緊急送醫治療。

伊織萌2日在社群上發布的照片顯示，已經抵達香港準備出席隔天的活動。但是在照片中的容貌，則已經略顯疲態。

伊織萌2日抵達香港時，已經略顯疲態。（圖／翻攝自Iori Moe -伊織もえ臉書）

根據香港的日系媒體《like.japan》指出，伊織萌2日抵達香港，要出席在3日舉行的相關活動，在參加完第一個活動「BANDAI CARD GAMES Fest」後，宣布身體不適，無法參加同人活動Rainbow Gala，晚間就傳出在酒店暈倒的消息。經送醫緊急治療後，伊織萌很快就恢復精神，還笑說這是人生第一次搭救護車。

伊織萌經常來台灣出席活動。（圖／翻攝自Iori Moe -伊織もえ臉書）

日本人氣Coser伊織萌從2015年開始活躍於Cosplay界，隨後進軍寫真界成為寫真偶像，不僅在日本用有大量粉絲，在台灣、香港等華語圈也有很高的知名度，並多次來到台灣參加活動。



