伊能靜兒為繼父秦昊獻出第一次 他叮囑「回去別跟你媽說」

庾恩利（左圖右）為秦昊獻出第一次，父子互動全曝光。（圖／微博 恩利工作室、伊能靜）

女星伊能靜與前夫庾澄慶的兒子「小哈利」庾恩利，大學畢業後就在大陸發展演藝事業，不僅推出個人創作單曲，日前還首次參加綜藝節目。由於庾恩利一直都沒參加綜藝節目，被問到獻出第一次的動機，原來是有繼父秦昊陪伴，也不吝嗇展現兩人的互動。

庾恩利日前在大陸綜藝《快樂趣吹風》擔任嘉賓，為了給秦昊驚喜，還特別以藏在桌子下的方式出場，但秦昊不知道嘉賓是誰，原本故意拖時間讓嘉賓在桌下待久一點。不料，秦昊一發現是庾恩利，急忙為繼子掀開桌巾，一手拉著庾恩利，一手保護其頭頂避免撞到，更搞笑叮嚀庾恩利：「（出場方式）回去別跟你媽說。」

而秦昊好奇問道：「你不是不參加綜藝嗎？」庾恩利則嘴甜回覆：「因為你在才敢來的」，過程中兩人也展現極好的互動，包含生活的關心、爆料媽媽伊能靜的家規等，引來觀眾忍不住大讚，「能讓孩子這麼信任，肯定是平時給了很多安全感」、「秦昊這反差萌，我给滿分」、「父子倆的互動又好嗑又爆笑」。

此外，節目播出後，伊能靜發文提到，其實綜藝節目邀約一直都有，卻不敢讓庾恩利參加，「他大學剛畢業，社會閱歷尚淺，總覺得該讓他多積累一些對世界的理解，再去一一嘗試」，但與秦昊溝通後，才決定把庾恩利交給最能信任的秦昊，如今看到庾恩利的節目表現，她坦言：「恩利肯定樂在其中，這哪像在錄節目？他從頭笑到尾。」

