伊能靜即將60歲！親吐5大驚人轉變 「素顏狀態曝光」網驚呆了

娛樂中心／陳慈鈴報導

伊能靜出道近40年，2015年與小10歲的中國男星秦昊再婚，兩人的感情生活一直都是外界關注的焦點之一。如今，即將進入花甲之年的伊能靜，親自在社群吐露真實心聲，揭露自己的5大驚人轉變，並曝光57歲的素顏照片，讓許多人驚呆了。

伊能靜與秦昊結婚多年，兩人的感情向來是外界關注的焦點。（圖／翻攝自微博）

伊能靜在微博提到，最近有一段話對她產生不小的影響，「你的一生會有三次躍進的機會，第一次是你的25-35，但你那時候太年輕、戀愛腦、搖擺不定、不珍惜，於是，你錯過了第一次。第二次是你的35-45，你知道你該做出改變，你知道你需要跳出舒適圈，你知道時間越來越不堪用，但你結婚了，有孩子了，你的時間被生活的各種瑣碎分割，於是，你錯過了第二次。再讓你牽絆，你終於勇敢的站在漩渦裡，就像颱風來時，你站在颱風眼裡，一切讓你遠離你自己的，你都要甩出去，這一次，你全力以赴的迎上去，不再被耗損，你全然成為自己。」

廣告 廣告

伊能靜分享自己素顏狀態的照片。（圖／翻攝自微博）

伊能靜說，她能感覺到2026年的開始，命運好像比任何時候都蠢蠢欲動，「我能感覺這是屬於我的年份，赤馬紅羊，我是馬上封侯，屬猴的人能全然駕馭這次的火馬，並以我屬水的雙魚，澆去火的焦躁，讓馬盡情奔跑。」「秦先生是馬，恩利也是馬。而馬是清算也是重生的一年，只要你過去沒有荒廢，2026年就是你的。」

伊能靜也分享自己的4大轉變，少穿紅、少在家放太多大面積的紅色，金色、藍色都是今年幸運的顏色，金生水，藍色本來就是海洋的色彩。多聆聽、少衝動、三思後行，這匹馬不會帶你走錯路，燒傷自己。剪了十年沒剪的斜瀏海，瘦了十公斤，開始練習皮拉提斯，更健康的飲食，更關注內心，減少社交卻更多的去看世界。

最後，伊能靜由衷地希望，在這個難能一遇的馬年，「希望我們彼此相守，今年的我會野心勃勃地、不在乎外在任何的聲音，向最大的可能躍進。」

不少網友及粉絲看到現年57歲伊能靜PO出的素顏照後，忍不住驚呼「我以為放的是25歲的照片呢」、「57比我37皮膚好很多」、「狀態太棒了啊，無論是精神層面還是外在，是許多人心裡的女性之光」、「太美了，滿滿的少女感，姊姊還是我當初認識的那個20歲的才女」。

更多三立新聞網報導

可愛動物集體暴斃！竟是同業「空拍機投毒」 園方心碎：不可饒恕

越南女博士返台變欠稅大戶限制出境！移民署回應了 律師曝1招解套

范姜彥豐遭粿粿婚變再吐「4字」！103秒片洩近況 真實狀態曝光

曹西平猝逝！網列「已逝10藝人」曝驚人共通點 網全嚇壞

