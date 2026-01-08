伊能靜大解放脫了！57歲擁「沙漏型S曲線」 濕身比基尼掀暴動

娛樂中心／綜合報導

57歲伊能靜堪稱美魔女。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

女星伊能靜過去曾與方文琳、裘海正組成「飛鷹三姝」，唱紅〈愛你十分淚七分〉、〈愛我的人和我愛的人〉等歌曲，在80年代紅極一時。現年57歲的伊能靜，一直以來以凍齡聞名，近日她和老公秦昊前往杜拜阿布達比旅遊，罕見解放比基尼濕身影片，S級曲線讓網友驚呼連連。

伊能靜難得解放比基尼。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

伊能靜2015年嫁給小他10歲的中國演員秦昊，近日她透過社群平台分享與丈夫、女兒米粒以及公婆前往杜拜阿布達比旅遊的畫面，只見伊能靜置身沙漠相連的無邊際泳池，難得換上比基尼下水的她，大方展現中空螞蟻腰與緊實身材，57歲外型依舊維持得宜。

廣告 廣告

伊能靜神級S曲線驚呆網友。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

伊能靜戲水的性感畫面曝光後，許多網友在留言區暴動，直呼：「這個狀態太牛了」、「身材真的超讚，皮膚也超好」、「這沙漏型身材！秒殺20幾歲小姑娘吧！」、「好像她的身材像二十幾歲，我的像四五十歲」、「我38歲都沒她狀態好，好羨慕」、「出水那個身材真的絕了」。

更多三立新聞網報導

56歲資深女星驚現主題樂園！「熱舞賣藝」全被拍 家中經濟狀況掀議

25秒片流出！50歲謝金燕「上下狂搖」畫面曝 網震撼：年少不知阿姨好

《驕陽似我》翻車！踩九段線地雷「遭越南Netflix下架」 小粉紅反應曝

離婚最美護理師 小煜單親爸生活曝光！親子「愛的手勢」成每日儀式

