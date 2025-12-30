伊能靜女兒米粒9歲暴風抽高！遺傳秦昊五官「複製貼上」 全家杜拜遊溫馨畫面曝光

伊能靜近日分享全家前往杜拜旅遊的vlog，9歲女兒米粒的近況引起不少討論。影片中，米粒身高明顯長高，站在媽媽身旁已超過肩膀，腿部比例修長，畫面曝光後在社群平台掀起熱議。

伊能靜為了保護孩子的隱私，PO照時總會注意遮擋米粒臉龐，但即使她只露出半張臉，仍相當受到網友注目。不少人認為米粒五官與秦昊非常相似，幾乎是「複製貼上」的程度。雖然年紀還小，但米粒走路步伐穩定，帶點孩子氣又有超齡的沉穩感，形成有趣反差。

這趟行程是伊能靜曾答應孩子的「2025年全家旅行」，除了秦昊和兒子恩利、女兒米粒之外，她也帶著公婆一同前往杜拜。旅途中，米粒在飯店陽台餵海鷗、與秦昊一起畫畫，也和同母異父的哥哥恩利跳舞互動，氣氛輕鬆融洽。

伊能靜的教養方式同樣成為討論話題。先前她曾分享，米粒想要哥哥的玩偶，但對方不願意時，她並未要求「大的讓小的」，而是告訴女兒，別人不想分享自己喜歡的東西是可以被尊重的，強調每個人都有自己的界線。夫妻倆也相當重視孩子的隱私，公開的畫面多以側臉或背影呈現，鮮少清楚拍到正臉，在有限度的範圍內分享生活，吸引不少粉絲。

