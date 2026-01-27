伊能靜年近60了！曬近照「突提2重要男人」

娛樂中心／綜合報導

台灣女星伊能靜2015年與小10歲中國演員秦昊再婚，兩人共同育有1女。她婚後定居上海並將事業重心移往中國發展；不時就在社群平台分享近況的她，27日突然發文提到有感而發稱自己距離60歲不遠了，同時還上傳一張最新自拍照，讓她狂瘦超過5公斤的真實狀態全曝光。

女星伊能靜與前夫哈林（庾澄慶）育有一子哈利。她2015年梅開二度、與小10歲的中國男星秦昊再婚。婚後的她為了能順利懷孕不斷求醫、長時間打排卵針，導致身體吃不消，出現水腫、嗜睡等情況。過去還多次被拍到全身膨脹的浮腫畫面，對此她曾經在微博發文坦言，那是她「人生最醜的時刻」，更自嘲整張臉腫得像豬頭。

伊能靜過去公開曝光自己「人生最醜的時刻」，更自嘲「整張臉腫得像豬頭」。（圖／翻攝自「伊能靜」小紅書）





不過她近些年來瘦身有成，已57歲的她日前曬出身穿火辣比基尼、走出無邊際泳池的畫面，超狂體態和極致線條曝光，意外成為外界討論焦點。她今（27日）在微博曬出一張自拍照，並公開自己近來的改變，包括剪了十年沒剪的斜瀏海、瘦了十斤（5公斤左右），她也開始練普拉提，更健康的飲食，更關注內心、減少社交，但給自己更多機會去看世界。

伊能靜日前公開比基尼辣照，極致腰身成為網友關注焦點。（圖／翻攝自「伊能靜」小紅書）

伊能靜27日公開近照，透露自己狂瘦5公斤。（圖／翻攝自微博@伊能靜）





伊能靜還在貼文中有感而發，談及快要60歲的感悟。她坦言60歲對她來說並不是遙遠的數字，並稱自己能感覺到2026年開始「命運好像比任何時候都蠢蠢欲動」，更稱這是屬於她的年份。接著還提到生命中兩個重要的男人，老公秦昊和兒子恩利「秦先生是馬，恩利也是馬」，她指出「馬是清算，也是重生的一年，只要你過去沒有荒廢，2026年就是你的」。





伊能靜對於自己年近60歲，在微博有感而發。（圖／翻攝自微博@伊能靜）









