伊能靜改變10年髮型！57歲減掉5公斤、果斷剪髮：是清算也是重生的一年

57歲的伊能靜在近日剪去維持了10年的斜瀏海，首度以全新髮型亮相。她將這次剪髮視為與過去告別的儀式，也同步分享近來成功瘦身5公斤的成果，決定透過外型的改變來宣告新生，「馬是清算也是重生的一年，只要你過去沒有荒廢，2026年就是你的。」

伊能靜在27歲寫下長文，認為人生總共有「三次躍進的機會」，25到35歲容易因年輕、搖擺不定而錯過機會，35到45歲則常被家庭瑣事牽制；最後一次則是60歲前，這時已經看清楚自己的人生，不再總是為男人、孩子牽掛，應該趁此時機學會放下消耗，把重心拉回自己。

廣告 廣告

趁著即將滿58歲的這一年，伊能靜決心為自己做出改變。除了換髮型，她也整整減重5公斤，開始練皮拉提斯、吃更健康的飲食，希望讓身體狀態變得更好，也進一步幫助內心更強大。

在心態上，她也決定調整生活節奏，減少無效社交，增加旅行與自我對話，並為自己設定新的年度目標。正好今年是馬年，而老公秦昊、而子恩利都屬馬，讓她感受到「這是屬於我的年份」，所以更期盼改變：「這個難能一遇的馬年，希望我們彼此相守，今年的我會野心勃勃地、不在乎外在任何的聲音，向最大的可能躍進。」

延伸閱讀

伊能靜為恩利1句話哭了！承認「沒有給他完整的家庭」：但愛只會更多，不會減少

伊能靜女兒米粒9歲暴風抽高！遺傳秦昊五官「複製貼上」 全家杜拜遊溫馨畫面曝光