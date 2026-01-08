伊能靜杜拜辣秀比基尼 57歲曲線網驚：太牛

伊能靜向外界分享自己的泳池畫面。（翻攝網路）

已57歲的伊能靜近日透過社群平台分享前往杜拜旅遊的影片，透露此次入住的酒店據說曾作為電影《沙丘》的拍攝地，讓她感到格外興奮。畫面中，在沙漠景色環繞下取景拍攝，不論是建築、光線或氛圍，都充滿異國感，也沒讓她失望。

伊能靜先在日落時分於沙漠中拍下多張照片，頭披絲巾的造型展現濃厚異國風情，隨後才換上泳裝，走進與沙漠相連的無邊際泳池戲水；她形容，在乾燥沙漠旁游泳有種矛盾卻特別的感受，讓人不自覺放慢步調，身心都獲得放鬆。 影片中，伊能靜難得以比基尼入鏡，從水中緩緩走上岸的畫面引發關注。她坦言這樣的旅行節奏讓人感到自在，也笑說在這樣的環境下，「連游泳都變得好浪漫。」相關畫面曝光後，吸引不少網友留言「這個狀態太牛了」、「強烈的女神氣場！」「出水那個身材真的絕了」討論。 旅程尾聲，伊能靜也分享一家人在沙漠邊享用阿拉伯料理的情景。她直言口味上有些不太習慣，但仍抱持開放態度看待不同文化，認為旅行的價值在於嘗試與體驗，「有時不是風景多美，而是我們是否願意去發現。」

