伊能靜母子直播合唱《情非得已》遇「版權警告」 1招回擊笑翻網
記者王芷姍／台北報導
知名女星伊能靜近日與兒子「小哈利」庾恩利同框開直播，母子倆清唱歌手「哈林」庾澄慶的代表作《情非得已》。正當兩人唱得投入時，伊能靜突然被網友虧「版權警告」，她立刻幽默回應：「來，把我前兩天那個直播的零頭，甩給他那個...那個他們買版權。」小哈利則一臉疑惑問：「這還要版權嗎？」母子自然又逗趣的互動，讓網友們哭笑不得。
隨後，兩人又合唱伊能靜曾寫給庾恩利的《可愛的寶貝》。庾恩利還模仿母親當年唱歌時的娃娃音，逗得伊能靜笑開懷。她也回憶當時兒子為這首歌設計舞步，笑稱那段舞「很像鴨子」，並感嘆歲月飛逝，當年唱這首歌時小哈利才8、9歲，如今已經22、23歲，甜蜜吐槽「這麼大還這麼煩！」母子倆在螢幕前打鬧互動，展現深厚情感。
伊能靜與庾澄慶曾有一段婚姻，庾恩利也遺傳父母的好歌喉，曾在音樂節登台演唱《情非得已》，歌聲被網友讚嘆「還以為哈林來了」。伊能靜從演員、主持人、歌手跨足至直播帶貨領域，被稱為「全能型藝人」，2015年，她與中國男演員秦昊再婚，並育有一女，一家人感情融洽。
