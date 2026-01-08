伊能靜濕身畫面流出！比基尼狂洩「絕頂S曲線」掀網暴動

娛樂中心／張予柔報導



女星伊能靜過去以「飛鷹三姝」的身分走紅，與方文琳、裘海正合作唱紅〈愛你十分淚七分〉、〈愛我的人和我愛的人〉等經典歌曲，成為80年代樂壇代表人物。現年57歲的她，多年來以凍齡外貌和健康身材著稱，近日她在社群平台罕見曬出與丈夫秦昊及家人前往杜拜、阿布達比旅遊的比基尼濕身影片，展現火辣沙漏型身材，引來網友狂讚。





伊能靜在社群曬出近期的旅遊vlog，網友紛紛留言大讚她的好身材。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

伊能靜昨（7）日在小紅書上分享了近期的旅遊vlog，從畫面中可見，她身處和沙漠相連的無邊際泳池，身穿暈染風格的印花比基尼，展現出螞蟻腰和性感的S型曲線，幾乎看不出歲月痕跡；下半身則是搭配同系列泳褲，露出修長白皙的鉛筆腿，臉上戴著一副黑色大框墨鏡，整體造型既時髦又大方。





伊能靜曬出在無邊際泳池邊，身穿暈染風格的印花比基尼燦笑的影片。（圖／翻攝自伊能靜小紅書）

伊能靜自2015年嫁給小她10歲的中國演員秦昊後，時常分享家庭生活，這次罕見大方曬出比基尼身材。影片一曝光，網友留言區瞬間炸開，紛紛大讚「這個狀態太牛了」、「身材真的超讚，皮膚也超好」、「這沙漏型身材！像20幾歲小姑娘」、「我38歲都沒她狀態好，好羨慕」。

伊能靜過去以「飛鷹三姝」的身分走紅，曾經與「哈林」庾澄慶有過一段婚姻。（圖／翻攝自IG＠annieyi0304）

