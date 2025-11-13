伊能靜為恩利1句話哭了！承認「沒有給他完整的家庭」：但愛只會更多，不會減少

11月12日，伊能靜在微博發表長文，分享自己的教育理念核心。她表示「對兒子恩利沒有功成名就的期待」，強調父母應是孩子的「支撐者」，而非「托舉者」，引發網友熱烈討論。

伊能靜強調，她不要求恩利符合世俗的成功標準，只希望「這個少年能全然體驗人生的旅程，並因此對世界回報以愛與善意」。她以恩利近期籌辦南京音樂節為例，從編曲到舞台設計全程親力親為，甚至將爸爸哈林的經典歌曲〈情非得已〉改編為電音版，而伊能靜僅在旁陪伴，不過度干涉。

廣告 廣告

表演結束後，恩利一句「Mom, I love you」讓她感動落淚。她坦言「我們沒有給他外人眼中完整的家庭」，但儘管如此，家裡的每個人對恩利的愛都是「只會更多，不會減少」。

伊能靜在文中也提到，近期才得知自己的媽媽已經89歲，錯愕之下立刻決定回台灣陪伴。她坦言，從小到大許多人生階段都是靠自己摸索，尤其搬到上海之後，一年更是只回家見媽媽幾次。因此，她更希望自己不要缺席孩子生命中的每個「第一次」，也想在他們踏入社會時盡力給予支持。

伊能靜分析「托舉」與「支撐」的差別，認為「托舉」是父母硬要把孩子舉到高處，「支撐」卻是一股可進可退、更大的力量。她不期望孩子功成名就，只盼他們能盡情體驗人生，若需要父母幫助，也隨時可得到後援，一番話讓不少網友深受觸動。

延伸閱讀

小哈利超暖！不管距離多遠「堅持護送女生走夜路」 伊能靜讚：對妹妹也百般呵護

小哈利得獎「大方感謝哈林、伊能靜」：我有這麼幸運的家境！​​ 媽媽台下驕傲狂拍