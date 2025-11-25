伊能靜直播狂曬9歲女兒「大長腿」引戰！育兒幸福感vs.兒童隱私爭議 網友吵翻

伊能靜11月23日的直播引起熱議。她在鏡頭前多次展示9歲女兒米粒的腿部照片，並以「又直又細又長」形容，還透露從嬰兒時期就開始替孩子拉伸按摩。雖然她以母親角度分享育兒日常，卻意外掀起兒童隱私、性別教育與外貌焦慮的討論。

直播中，伊能靜主動向鏡頭展示米粒的雙腿照片，並呼喊「寶貝們，看一下米粒的大長腿」，同時分享從換尿布時就開始做肢體保養。她原先就常在社群稱讚女兒外型，但這次引發不少網友質疑：「未成年人身體真的適合當直播話題嗎？」也有人擔心這樣的內容忽略孩子的感受與隱私界線。

支持的聲音則認為，伊能靜只是表達母親的自然喜愛。米粒「手長腳長」本就非首次公開，許多粉絲也將這場直播視為一般的親子互動畫面。部分網友提到，伊能靜因高齡生產，更容易對孩子的成長特別感慨，加上秦昊常在節目裡展現「女兒控」形象，整體看來更像家庭日常分享。

反對者立場則相當明確：聚焦未成年身體細節容易造成隱私風險，也可能在無形中強化外貌標準。有網友直言：「真的沒有人覺得不舒服嗎？為什麼要展示小女孩的腿？孩子同意嗎？」此外，部分人翻出她日前才強調「父母不是托舉」，要放手讓孩子獨立，質疑她對兒子與女兒的教育方式落差明顯——對兒子恩利的外在打扮相當開明，對女兒卻特別強調外型條件。

爭議也延伸至價值觀層面。有人認為公眾人物的家庭更應重視兒童保護，也有人感嘆米粒自4歲起接觸芭蕾、鋼琴、烹飪等多元才藝，但討論焦點卻仍回到外貌本身，反而模糊了孩子的興趣與能力，各種不同意見在網路上激發討論。

