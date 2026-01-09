伊能靜穿比基尼拍出水片「58歲身材比例超狂」！ 路人抓拍差異掀熱議

1月8日，58歲的伊能靜在杜拜度假期間，透過社群平台分享了一段泳裝影片，引發關注。影片中，她從無邊際泳池走出，濕髮披肩，身形線條明顯，肩背與腰腹曲線清楚可見，夕陽映照下，整體狀態顯得相當俐落。

影片曝光後，不少網友留言討論她的外型狀態，有人驚嘆她將身材維持得這麼好，也有人直呼「這狀態說是37歲我都信」、「滿50減30」。

不過，先前也有網友在同一趟行程中拍到伊能靜的未修照片。畫面中，她的腰腹與肩背線條相對圓潤，與影片呈現出的狀態略有差異，引來不同看法。有部分網友嘲弄「像廣場舞大媽」，但也有許多人認為差異並不大，只是服裝穿搭與拍攝角度問題。

精修影片與路人拍攝畫面的對比，讓「凍齡」與「自然老化」的討論再度被提起。部分網友認為，中年女性不需要追求單一身材標準，也有人指出，公開畫面本就容易因角度、光線與拍攝方式不同而產生落差。

伊能靜過去曾分享過自己的生活與保養方式，提到長期維持運動習慣，包括瑜伽、皮拉提斯和重量訓練，也曾透露飲食上採取12小時輕斷食，主食以雜糧為主，盡量少油少糖，但並不刻意避開家庭聚餐。她也曾提到，運動養生是為了女兒米粒，「她30歲時我80歲，不想插管拖累她」，希望自己能保持良好體力與精神狀態。

相關畫面曝光後，討論持續發酵，有人關注她的身材管理方式，也有人將焦點放在社群影像與真實狀態之間的落差。不同意見交錯之下，再次引發外界對年齡、外型與女性身體樣貌的討論。

