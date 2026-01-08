伊能靜穿比基尼罕見曬S型身材 粉絲驚呼：哪像57歲

伊能靜罕穿比基尼秀身材。（圖／中時資料照／王思穎攝；翻攝自小紅書）

美魔女伊能靜2015年和小她10歲的演員秦昊結婚，近日她發影片分享自己跟丈夫、公婆到杜拜阿布達比旅行，眼見和沙漠相連的無邊際泳池，伊能靜也忍不住換上比基尼泡泡水，還罕見分享自己中空露出小蠻腰的好身材，引來粉絲讚嘆她外型維持得宜，根本不像57歲。

伊能靜最近在《小紅書》自曝跟公婆到杜拜旅行，她表示因為喜歡《沙丘》系列電影，就特別期待一訪有異國風情的拍攝場地之一阿布達比沙漠，結果沒讓她失望，還拍了不少美照，更換上泳衣在飯店的泳池玩了水，難得在沙漠中戲水，伊能靜說：「在這種矛盾的組合裡游泳，感覺特別不一樣，游過泳之後，感覺心都放鬆了呢」。

廣告 廣告

2年前伊能靜曾被傳「不再演戲」，她解釋目前已經沒有外出拍戲的計畫，「不是我不喜歡演戲，就是因為我太喜歡演戲，我也拿不到什麼太好的角色，畢竟年紀也都在這了，長相又很尷尬」，直言其實年紀已經到了可以接演奶奶的角色，然而「演人家奶奶又不像」；也說因為秦昊常在外拍戲，擔心家裡沒人可以照顧女兒米粒，她不希望女兒跟她一樣童年時期沒有雙親在身旁重蹈覆轍。

伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）2009年離婚，兩人沒交惡，近來常一起替在大陸出道的兒子兒子庾恩利（小哈利）抬轎支持，去年伊能靜發文感謝兒子的成熟體貼，回憶兒子畢業典禮時，自己正忙錄製實境節目《浪姐》所以無法現身，小哈利當時回：「沒事，媽媽，還有大學畢業呢」，伊能靜坦言有些缺失感，很希望能盡力抽出時間，參與兒子的每次「第一次」，她坦言清楚他們沒有給他外人眼中完整的家庭，但對他的愛只會更多、不會減少。

更多中時新聞網報導

林予晞不買房 租屋遇熱情鄰居

丁噹演唱會前生日 許願高雄連唱兩天

邱志宇創作〈曇花〉與過去執念和解