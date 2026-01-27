伊能靜自曝瘦了6公斤 「睽違10年剪瀏海」全新造型曝

伊能靜發文自曝瘦了6公斤。（圖／翻攝自伊能靜 微博）

女星伊能靜向來樂於透過社群分享生活點滴與人生體悟，今（27日）她在微博更新長文，罕見談及年齡與自我成長的轉折，引發大批網友共鳴。她同時透露，自己近期成功瘦下6公斤，還剪了多年未嘗試的斜瀏海，從內在到外在都迎來全新狀態。

伊能靜在貼文中引用一段關於「一生會有三次躍進的機會」的文字，坦言對她影響甚深，該文字內容提到，第一次是25-35歲、第二次是35-45歲，「第三次是你的六十歲以前，你的孩子長大了，你看清楚人生了，你知道自己還有很多可能，男人不再讓你牽絆，你終於勇敢的站在漩渦裏，就像台風來時，你站在台風眼裡，一切讓你遠離你自己的，你都要甩出去，這一次，你全力以赴的迎上去，不再被耗損，你全然成為自己。」

伊能靜剪瀏海，曝光新髮型。（圖／翻攝自伊能靜 微博）

現年57歲的伊能靜，即將到達第三次機會，對此她直言：「六十歲對我並不是遙遠的數字，我也能感覺到2026年的開始，命運好像比任何時候都蠢蠢欲動，我能感覺這是屬於我的年份，赤馬紅羊，我是馬上封侯，屬猴的人能全然駕馭這次的火馬，並以我屬水的雙魚，澆去火的焦躁，讓馬盡情奔跑。」

除了心境轉變，伊能靜也分享生活上的實際改變，公開新髮型的自拍照，透露自己剪了十年沒剪過的斜瀏海，體態方面則瘦了約6公斤，她表示，現在更重視內心感受，：「剪了十年沒剪的斜瀏海，瘦了十斤（約6公斤），開始練皮拉提，更健康的飲食，更關注內心，減少社交卻更多的去看世界。」

貼文最後，伊能靜也正能量喊話：「這個難能一遇的馬年，希望我們彼此相守，今年的我會野心勃勃地、不在乎外在任何的聲音，向最大的可能躍進」。貼文曝光後，粉絲紛紛留言大讚她狀態逆齡、心態通透。

