伊莉莎白歐森《換乘真愛》變身90歲靈魂回春少女 初看劇本表明「非拍不可」
一舉拿下爛番茄100%滿分新鮮度，完美融合愛情、來世、選擇的最新愛情喜劇《換乘真愛》（Eternity），請來「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen），細膩演繹陷入「永恆愛情」的終極二選一。初讀劇本便認為本片能引發大眾共鳴的她馬上表明：「非拍不可！」此外，她在片中飾演著因過世而回春至年輕樣貌的90歲女主角「瓊安」，一直認為自己擁有90歲靈魂的她，更直呼自己遇到了「夢幻角色」。
片中身陷奇幻三角戀的伊莉莎白歐森，一邊是「陪她一生」的65年老伴，一邊是「等她一世」的首任丈夫，在與詮釋兩任丈夫的麥爾斯泰勒（Miles Teller）和卡倫透納（Callum Turner）對戲時，她也分別有不同的準備方式與感受。值得一提的是，本片以奇幻的靈魂轉運站為主體，並連結著各式各樣的永恆世界，劇組超細緻地呈現片中世界，讓她驚呼：「這是我見過最驚人的片場！」更笑說在拍攝後帶了不少「紀念品」回家，其中一款印有「我要你去運動」的托特包，更是讓她每天都用、用到上癮！
《換乘真愛》是伊莉莎白歐森難得演出的愛情喜劇電影，初讀劇本的她便立刻陷入其中，表示：「這部電影帶給我非常美好的體驗，能給觀眾快樂、笑聲與娛樂，或許在觀賞過程中，也會多一些思考，是那種無論在哪個世代都能被拍出來，並且產生共鳴的作品！」更馬上表明：「我覺得這是一部『非拍不可』的電影！」
在片中伊莉莎白歐森飾演因過世而在靈魂轉運站中回春到年輕樣貌的90歲女主角，而一直認為自己擁有90歲靈魂的她，也直呼：「這對我來說是夢幻角色！」更進一步表示：「我一直覺得自己像個92歲老太太，很好奇活到90歲、回頭看自己經歷過的每個十年，會是什麼樣的感覺。通常愛情喜劇都會是性感又有吸引力的角色，但這次能詮釋完全不同的面相，真的很特別！」
在《換乘真愛》身陷奇幻三角戀的伊莉莎白歐森，一邊面對的是由卡倫透納演出的深情首任丈夫，一邊則是與麥爾斯泰勒共演結縭65年的老伴，兩種截然不同的情感，在與兩位演員對戲時，也分別有不同的準備方式與感受，她分享：「麥爾斯和我都很重視這對夫妻，他們在65年婚姻的自然默契，那種不言而喻的熟悉感與同步思考方式，才是最難表現的。
伊莉莎白歐森也說：「最重要的是，我跟麥爾斯有相同的『電影語言』，會參考類似的電影，以能在節奏上達成共識，這點很有幫助。」她並提及卡倫透納，「卡倫真是個天生的魅力者，他就算和石頭對戲都能擦出火花，但他非常專注於捕捉一個男人在相隔67年後，與摯愛重逢時的所有情感，對戲時常常會有那種被迷得一愣一愣、手足無措的感覺。」 值得一提的是，本片以奇幻的靈魂轉運站為主體，連結著各式各樣的永恆世界，劇組超細緻地讓片中世界躍於現實，讓她驚呼：「這是我見過最驚人的片場！它的美感、想像力與電影氣氛，讓我們全體演員都深受激發與感動。」
可愛的是，伊莉莎白歐森笑稱在拍攝後，帶了不少「紀念品」回家：「片場的那些周邊商品真的太精緻、太有趣了，讓我心情很好，還帶了一些回家；其中我拿了一個寫著『運動世界』的超棒托特包，上面還印有一個充滿氣勢的男人說著『我要你去運動』，讓我真的愛翻，現在每天早上去伸展時都會使用它。」而這部顛覆愛情喜劇套路，打造令人屏息華麗視覺饗宴，並一舉拿下爛番茄100%滿分新鮮度，強勢入選多倫多、芝加哥等國際影展。
本片劇情描述瓊安（伊莉莎白歐森飾演）與賴瑞（麥爾斯泰勒飾演）結縭60年，過著平凡卻充滿默契的婚姻生活。不過一場突如其來的意外，讓賴瑞離開人世，醒來卻發現自己重回年輕時的模樣，置身在一個名叫「靈魂轉運站」的奇幻世界——在這裡，每個靈魂都必須在七天之內，選擇自己將在哪個「永恆」中繼續存在。正當賴瑞猶豫之際，罹癌多年的瓊安也走到了生命盡頭。
當她步入轉運站，與年輕樣貌的賴瑞重逢，原以為是命運賜予的奇蹟，卻在下一刻，瓊安見到自己在韓戰中陣亡的第一任丈夫路克（卡倫透納飾演），而路克離世後，便在轉運站癡情苦等瓊安67年，只為與她再續前緣。在這個連結無數靈魂的永恆轉運站裡，瓊安必須面對人生中最艱難的選擇：是與陪她走過一生、歷盡風雨的伴侶再續溫柔歲月？還是重回那段被時間凍結的初戀，重新擁抱年少時那份純粹的悸動？她必須做出選擇，決定自己的永恆。
《換乘真愛》將於11月28日在台上映。
