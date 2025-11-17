伊莎貝雨蓓也愛《左撇子女孩》 難忘15年前與侯孝賢唱KTV

伊莎貝雨蓓戲外保持一貫的優雅風采，但又不畏懼各種遊走邊緣的角色挑戰，讓她散發出獨特的魅力。

法國女星伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）2001年以《鋼琴教師》轟動影壇，以法國女性的優雅外型、詮釋各種遊走人性邊緣的人物，不得不說戲路獨樹一幟。這次帶著新作《女富豪的美麗與哀愁》（The Richest Woman in the World）參加金馬影展，透露來台前已經於巴黎搶先看了《左撇子女孩》、非常喜歡。而歷次來台訪問，最難忘15年前跟侯孝賢一起唱KTV。

當時唱的歌曲已經不記得了，她說大家都以各自擅長的語言高歌，但當晚的氣氛非常好，所以記憶深刻。這次她先在台中歌劇院演出《貝芮妮絲》，再來金馬影展，一路上都有許多專門為了她買票入場的粉絲，她也十分親切地接受簽名、拍照等要求。甚至有影迷在網路上發文，表示路上看到伊莎貝雨蓓，就送上自己買的禮物。

她說收到影迷給她的禮物，都非常感動，「他們真的有想到我，送給我禮物；給我的禮物，我都會帶回法國。但是有時候的粉絲給我很漂亮的花，那真的很可惜，我沒有辦法把花帶回去。」不過她自己感興趣的，是台灣生活中隨處可見的小東西，「不管是顏色也好，或是設計也好，這一類的小東西，或者是一些衣服等等，我覺得大概需要一個更大的行李箱，才能夠把這些都帶回去。」

對於外界把她定型在演出神經質女性的角色，伊莎貝雨蓓表示一點也不以為意。以入圍奧斯卡最佳女主角的2016年《她的危險遊戲》（Elle）為例，她提到飾演電玩公司高層、遭到性暴力後決定自己設局、找出兇手，「我非常欽佩導演保羅范赫文（Paul VErhoeven），他總是能夠用他的電影、帶有一種幽默，來談那種性愛面的挑釁。可是當我在演出的時候，是在安全狀態下去表演，所以這個女性完全不是一個受害者角色。」

《女富豪的美麗與哀愁》也有類似的挑戰，就是看似女主角揮金如土、想以金錢速戰速決、吸引藝術家上鉤，「當然的她給的錢越多，她的家人就會覺得說，這樣被操控的性暗示，就是在此刻才慢慢開始出現的，但是一切都是非常的有意思。」

對於演出的題材，伊莎貝雨蓓認為點頭接演的關鍵，還是看導演人選，「雖然說電影是一個非常多人、集體合作的一種工業，但追根究柢，還是一個獨立的表現出導演的觀點、呈現導演的視角。所以這其實才是我第一個考量的條件，我很難想像，《她的危險遊戲》或《女富豪的美麗與哀愁》，假使換了其他導演，電影成果還是會我們看到的嗎？另外《女富豪的美麗與哀愁》裡頭的對話都非常有趣，故事也有很多的豐富性，可以讓我們這些演員快速進入角色狀態。」

過去在訪問中，她曾提到，每一次拍戲都是隱藏一部分的自我，同時也是挖掘一部分的真我，整現在演出之中，所以《女富豪的美麗與哀愁》，又讓她隱藏了什麼？挖掘出什麼？伊莎貝雨蓓先是笑著說，既然已經把一部分的自我隱藏了，當然現在不能隨便透露啊，「應該是說我自己跟電影的那個人物，其實沒有什麼關係的，我覺得這個角色好像還有一種更寬廣的幽默，以及那一種模糊、曖昧的感受，我也投入演出那種感覺，就是究竟她是否真的失去理智，還是可能保持清醒維繫著曖昧的關係？我是想盡辦法去詮釋這種狀態。」

跟登台演出《貝芮妮絲》相比，伊莎貝雨蓓說舞台劇的表演，就要面對現場很多觀眾，「會覺得自己好像是脆弱的，可是在攝影機前的，覺得是被保護的，沒有什麼好焦慮。」跟2023年在台中歌劇演演出《櫻桃園》的經驗相比，她說當然也多虧了劇場導演羅密歐卡士鐵路奇（Romeo Castellucci），「我在舞台上的時候，會覺得自己的心境，不像是在演戲的。我真的是很喜歡演戲，不管是電影也好、劇場也好，我很喜歡。」

撇開拍戲跟演出之外，伊莎貝雨蓓承認自己就是影痴、重度的電影觀眾，幾乎是常跑電影院，「這些都是我人生的一部分，我很喜歡那種，能夠讓我跳脫現實的各種形式。」她提到在來台前，已經於巴黎欣賞了《左撇子女孩》，媒體告訴她電影裡的夜市，其實就在不遠處，可以趁著金馬影展空檔去逛一下，她聽了也說好。

