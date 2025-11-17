伊莎貝雨蓓出席金馬影展映後活動（2） (圖)

楊丞琳迎來出道25周年，她總結「等於是大家看著我長大的」，今年她推出新專輯《有且》，也將展開全新巡演「房間裡的大象」，她表示：「我在工作上是求新求變的，但是我對於粉絲觀眾的感謝，還有對於進入娛樂圈的初衷，是從來沒有改變的。」

Yahoo娛樂訊息 ・ 23 小時前