伊莎貝雨蓓難忘與侯孝賢唱KTV 讚《左撇子》今年最佳電影
法國傳奇影后伊莎貝雨蓓近期在台中演出舞台劇，17日她暌違16年再度帶著新片《女富豪的美麗與哀愁》參加金馬影展，儘管已經不是首次來台灣，但回想起15年前來台，當年為了另一部片來台，有跟侯孝賢導演一起唱了KTV，儘管不知道唱了什麼歌，非常開心、氣氛很難忘。
伊莎貝雨蓓這次在台灣收到不少影迷的禮物，她表示，只要遇到粉絲給禮物，她都覺得很感動，粉絲給的禮物都帶回法國。她此次帶著新作參加金馬映後活動，平時私底下也喜歡看電影的她，提到今年看到最喜歡的就是台灣電影《左撇子女孩》，記者提議可以去電影中的場景走走，她興奮表示：「當然，我很想去，像那個夜市，我等等就要去！」
伊莎貝雨蓓戲齡超過50年，至今演出超過百部電影、獲凱薩獎提名16次，是紀錄保持人，並兩度獲頒威尼斯影展最佳女主角跟坎城影展最佳女主角等。她也透露自己選片的第一考量是導演，再來是看劇本時最在意人物對話。
談到如何保持對電影的熱情，她則說：「因為我跟一群非常棒的人一起工作，讓我保持這樣的熱情。」她補充，「我真的很喜歡演戲，因此演電影對我來說其實是很容易。」提及這次的新作《女富豪的美麗與哀愁》，伊莎貝雨蓓認為電影呈現人性複雜，「一部電影如何呈現就是靠對話，這部片對話寫得非常棒，不單只是有趣，也有很強的豐富性，讓演員能進入角色裡。」
