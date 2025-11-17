伊莎貝雨蓓難忘16年前與侯孝賢嗨唱KTV 讚《左撇子》夜市：今晚就去逛

伊莎貝雨蓓攜新作《女富豪的美麗與哀愁》參加金馬影展，並與粉絲進行映後座談。董孟航攝

法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）攜作品《女富豪的美麗與哀愁》參加金馬影展，上週末也在台中演出舞台劇《貝芮妮絲》。她表示因為2023年已經到過台中演出，對台中並不陌生，但是距離上次來台北已經有16年之久，她憶及那次在台北與導演侯孝賢在台KTV歡唱，「他唱台語、中文歌，我唱法文歌，雖然記不得唱了什麼歌，但氣氛很熱烈！」

伊莎貝雨蓓在台中逛街時被粉絲認出送禮，她坦言收到這些禮物很感動，表示粉絲會想到她，她也會盡量把這些禮物帶回法國。今年72歲的她，從影55年、演出超過100部作品，凱薩獎提名16次，是此獎紀錄保持人，並兩度獲頒威尼斯影展最佳女主角跟坎城影展最佳女主角等。

她表示，演出50多年還能維持熱情，是因為能跟一群很棒的導演工作，「他們都非常棒，讓我能進入非常特別的世界裡，以電影而言，我跟導演之間很信任，我很喜歡這件事。」

而對她來說，選擇角色的優先考量「最重要的始終是導演，其次是劇本的對白。她認為對白是角色表達自我的第一要素，並讚揚《女富豪的美麗與哀愁》的對白寫得非常風趣且智慧。

伊莎貝雨蓓表示今年她在巴黎看到最好的電影就是來自台灣的《左撇子女孩》，並想去電影中的夜市看看。董孟航攝

舞台與銀幕：殊途同歸的真實

對於劇場表演與電影表演之間的區別，伊莎貝雨蓓認為兩者雖然在情感體驗上有所不同，劇場在表演時更能感受到觀眾的強烈情感，同時也讓身為演員的她感到脆弱；而電影因為隔著鏡頭感覺更受保護、沒有壓力，但在表演的本質上沒有太大的不同。」

她解釋道，無論是在舞台劇《櫻桃園》或《貝芮妮絲》等演出中，她都能夠達到一種與真實的自己非常接近的狀態，不覺得自己是用一種矯揉造作的方式演戲，而是盡可能地處於一種真實的境界，她將此歸功於她合作偉大導演們的獨特視野。

維持熱情的秘訣：熱愛工作與放鬆自我

伊莎貝雨蓓表示，「當我們與自己欽佩和絕對信任的人一起工作，並且熱愛我所做的事情，時，就能自然而然地保持這種熱情，而她碰巧「非常喜歡表演」，也表示電影演出對她來說「非常非常容易」，不需要花費太多努力。

至於如何保持對生活的熱情以及凍齡外貌？她透露工作之餘很喜歡旅行，也是是個非常好的觀眾，熱愛看電影與戲劇，喜歡所有能讓她「擺脫現實」的事物，例如閱讀和參觀博物館。

她表示今年她在巴黎看到最好的電影就來自台灣的《左撇子女孩》，很喜歡電影中呈現的台北城市氛圍，得知拍攝地點通化夜市就在附近，她豪氣的說：「那就今天晚上去逛夜市吧！」



