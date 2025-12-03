伊莎貝雨蓓4經典連發 《樂來越愛你》甜蜜重映

伊莎貝雨蓓與南韓名導洪常秀合作的詩意之作《旅人所嚮》。海鵬影業提供



台中中山73影視藝文空間12月推出「雙焦點主題」影展，首波主題「千面影后——伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）」，包括她與南韓名導洪常秀合作的《旅人所嚮》、遠赴日本京都拍攝的《日安，朵朵》、攜手坎城名導安德烈泰希內（Andre Techine）的《鄰家密友》（My New Friends），以及與法國導演尚保羅沙洛梅（Je an-Paul Salomé）合作的《無人相信的真相》（La syndicaliste），4部電影風格各異，1次呈現「大滿貫影后」千變萬化的魅力。

廣告 廣告

《樂來越愛你》被「中山73」選為本月「嚴選電影」。海鵬影業提供

另一焦點主題「愛無設限：在旋律中相遇」精選3部愛意無限的絕美佳片，包括擁有「聖誕節必看」美譽的《愛是您．愛是我》（Love Actually）；將情侶分手寫成美好契機的《愛情無論如何》（Whatever Happens），以及大銀幕10周年限定回歸的《樂來越愛你》（La La Land），並被選為本月「嚴選電影」。

「台中拍」單元則推出由李㼈擔任製片的《突破：三千米的泳氣》，該片由李紫嫣、蕭煌奇、范逸臣、翁家明、林美貞、王月和李㼈主演，全台票房突破930萬，台中市影視發展基金會將於12月6日下午4點在「中山73」舉辦主題講座「突破自我的勇氣」，邀請李㼈愛女李紫嫣分享她為戲泳渡日月潭的驚險經驗及演藝工作趣事。

更多太報報導

是枝裕和夢幻聯動《鏈鋸人》藤本樹 認被「背影」吸引

唐綺陽Lulu變裝當辣妹 網友狂刷留言：太短了

吳申梅遠嫁香港3年 與總裁尪吵到秒飛回台