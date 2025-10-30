《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》11/12上市 大宇震撼宣告：為「恐怖宇宙」最終章

▲ 圖 / 大宇資訊 提供

台北市 / 林彥廷 綜合報導

大宇資訊表示，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》改編自 Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》，為首款伊藤潤二正式授權的第一人稱恐怖遊戲。玩家將親自踏入被詛咒的洋樓，在「無處可逃」的壓迫氛圍中直面經典伊藤式恐懼。

大宇資訊提到，《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》自限時試玩版（Demo）公開以來，於全球 Steam社群獲得強烈迴響，玩法、美術、敘事與沉浸感皆獲高度肯定，在Steam上全球各地區的願望清單數更是於新品節時獲得爆量性增長。

大宇資訊說，自 2022 年《女鬼橋 開魂路》起，包含《女鬼橋二 釋魂路》與《咒》在內，大宇資訊打造出一條具有自我風格的恐怖路線：敘事深度、角色心理描寫、結構縝密的懸疑推進，以及結合解謎互動的沉浸式驚悚體驗。

大宇資訊指出，不僅體現內容創作上的前瞻視野，更象徵跨媒體IP策略的成功。如今大宇資訊將以《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》劃下一系列恐怖遊戲的震撼句點，這不僅是製作團隊最後一舞，更是作為「恐怖宇宙」的極致總結與最終告白。

大宇資訊表示，為紀念這段旅程的落幕，將推出全球限量「最終珍典收藏紀念包」，內含多款大宇資訊自研恐怖/驚悚相關作品的 Steam 兌換序號與實體紀念周邊，象徵這段恐懼傳承的最終印記，為玩家永存這段獨一無二的恐懼記憶，極具收藏價值，預購資訊將於後續公布。更多《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》、大宇資訊恐怖系列遊戲的最新消息，以及「最終珍典收藏紀念包」的詳情，敬請追蹤大宇恐怖遊戲官方Facebook或X社群平台。

圖 / 大宇資訊 提供

▲ 圖 / 大宇資訊 提供

