伊豆溫泉無照經營 中市府罰120萬勒令停業排程稽查

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市和平區伊豆日式露天溫泉會館未取得合法旅館營業登記停業2年，去年10月重新營業，因仍違規遭市府罰120萬元、勒令歇業。市府表示，已排程稽查，若查獲不法可按次且加倍處罰。

伊豆溫泉會館停業2年後，去年10月在官網公告恢復營業，推出新春專案。有民眾持先前購買的溫泉券前往泡湯，未料飯店內沖洗設備沒熱水，就連溫泉水也不熱。

台中市觀旅局表示，伊豆溫泉因建物未取得合法建使照，無法取得合法溫泉水，業者宣布暫停營業。業者未取得旅館登記證的原因，因未通過環境影響評估及位於都市計畫範圍內的住宅區。歷年均依發展觀光條例相關規定裁罰。業者在2020年通過環評，2023年3月通過住宅區旅館籌設許可，業者表示將重建，未料持續違法營業。

觀旅局指出，伊豆日式溫泉會館未取得合法旅館業登記證，中市府旅館業聯合稽查小組在去年10月30日稽查，查獲經營事證明確，依發展觀光條例在去年12月裁罰新台幣120萬元，並勒令歇業。經勒令歇業仍繼續經營者，得按次並依當次查獲房間數裁罰金額加倍處罰。

目前伊豆溫泉會館被勒令停業。若有民眾仍持有溫泉券想要退費，台中市法制局長李善植表示，民眾可透過消費申訴向業者請求退費，除可以線上方式申請，也可到法制局消費服務中心提出。（編輯：李錫璋）1150107