伊達邵老街店家顧客爆衝突 旁人驚嚇圍觀

南投日月潭知名景點「伊達邵老街」驚傳暴力事件。（圖／東森新聞）





南投日月潭知名景點「伊達邵老街」驚傳暴力事件。28日晚間6時許，當地一間店家與遊客因垃圾問題爆發口角，雙方進而發生肢體衝突，引發路人圍觀。



據了解，衝突起因是一群遊客在店家門口食用薯條時，不慎將食物掉落地面。當事店家表示，當時這群遊客帶著小孩擋在店門口，經提醒將掉落的食物撿起時，其中一名女遊客突然情緒激動，大聲咆哮：「難怪你們生意這麼差，不要來這間店買東西！」此舉引發店家不滿，雙方爆發激烈爭執。

目擊畫面顯示，現場兩名男子互相拉扯衣領、肢體糾纏，場面一度失控。店家當時曾要求對方：「你有理的話，等警察來不要走，我們把事情講清楚。」



警方獲報趕抵現場時，涉事遊客已離開，目前雙方暫未提告。警方強調，將持續加強該區巡邏密度，以維護觀光區治安。

