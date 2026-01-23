伊雲谷獲《商業周刊》AI創新百強「銀質獎」

【記者柯安聰台北報導】伊雲谷數位科技（6689）參加【商周AI創新百強競賽】在近400件參賽提案、134家中大型企業組評選對象中，以自研AI Agent榮獲資通訊業數位雲端類別「銀質獎」，於1月22日由伊雲谷策略長譚子聰代表領獎，象徵市場與各界專家對伊雲谷AI領域的高度肯定，也代表AI賦能不再只是口號，而是企業持續成長的關鍵動能。



為了釋放員工潛力以專注於具策略性的高價值工作，伊雲谷以自主開發的AI Agent全面強化MSP（Managed Service Provider,雲端託管服務）、MSSP（Managed Security Service Provider, 資安託管服務）、KYC（Know Your Customer, 企業客戶身分認證）等應用，顯著提升營運流程與決策效率，也進一步轉化為關鍵產品，在提升服務品質的同時，為客戶創造可衡量的實質價值，成功共築AI生態系。



過去，伊雲谷MSP（雲端託管）團隊需同時監控上百家客戶的雲端資源，事件處理高度仰賴人工判讀，單一事件的初步分析平均為25分鐘。面對大量重複性告警與客戶即時查詢，工程師在多系統間搜尋與彙整資料，耗時費力，判斷結果也容易因經驗差異而有所落差。



採用AI協作模式「AI偵測自動分析、人機協同處理」。每事件初步分析時間大幅縮短至5分鐘，同時協助客戶精簡成本，實現7x24小時自動監控與事件預防，強化雲端環境穩定性。



伊雲谷MSSP（資安託管）團隊平時需即時處理AWS GuardDuty偵測的權限濫用、惡意程式、加密貨幣挖礦等資安事件。過去，分析人員投入大量時間進行事件比對、歸類、交叉驗證與報告彙整，不僅耗時費力也限制了告警反應速度與處理準確度。



透過AI Agent主動偵測與歸類資安事件，工程師聚焦高風險或不確定事件，以AI輔助減少手動比對，平均事件分析由30分鐘縮短至2分鐘，處理量提升逾10倍。此一應用亦正式納入ECV核心服務產品，並以「AI驅動的資安監控與事件管理自動化服務」形式推向市場。



KYC(企業客戶身分認證）流程以識別與評估企業客戶風險為核心。過去資料蒐集方式分散，仰賴人工查詢與填寫問卷，耗時且易因人工作業造成疏漏，伊雲谷KYC Agent現已推廣至財會、稽核與法遵等部門，系統自動整合資料，完成法務與智財審核，效率提升70%，資料擷取正確率提升至85%，並進一步發展為「AI風險管理服務」與「AI審查即服務」協助客戶提升風險預警。



「人機協作」的工作模式成為企業營運新常態。企業在導入AI的過程中，除加速技術落地，更須同步強化內部組織文化轉型，確保技術與體制並進。當AI從內部應用延伸為對外賦能，不僅創造了與客戶雙贏的價值，更展現伊雲谷在瞬息萬變的雲端生態中，協助客戶掌握前瞻轉型契機的堅定承諾。（自立電子報2026/1/23）