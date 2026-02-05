伊雲谷獲Anthropic官方授權經銷

【記者柯安聰台北報導】隨著全球市場對AI解決方案的需求不斷增長，伊雲谷很榮幸宣布，我們已正式取得Anthropic官方授權，成為獲准在Amazon Web Services（AWS）的Amazon Bedrock服務銷售Anthropic旗下大語言模型Claude的AWS合作夥伴，即日起，伊雲谷可為台灣及東南亞的企業客戶透過Amazon Bedrock選擇最新的Claude大語言模型作為AI應用開發的大語言模型，此次簽約完整了伊雲谷的生成式AI應用解決方案。



伊雲谷在過去1年已與多家企業客戶攜手，採用Claude模型成功完成概念驗證 (Proof of Concept, POC)，涵蓋金融科技、企業流程自動化等應用領域。其中包含權威金融機構透過Claude Sonnet 4快速判斷審閱文件並生成修正建議，以及知名網路安全認證服務商運用Claude建構金融法規與產品問答AI Agent，根據檢索的法規文本生成精準回答。



另外，權威金融機構更透過伊雲谷顧問提供的專案陪跑機制，為客戶識別並推薦適合其應用場景需求的Claude模型，結合伊雲谷自主研發的AI治理平台，協助客戶於1個月內將AI Agent導入工作流程。







(圖)伊雲谷正式成為Anthropic官方授權經銷夥伴 ，可透過Amazon Bedrock經銷並協助伊雲谷客戶啟用最新的Claude大語言模型



透過Amazon Bedrock及伊雲谷雲端AI顧問及導入服務，相比傳統作法，企業客戶無須投資大量資源建置與維護管理如GPU叢集等AI基礎設施，可直接採用Anthropic最新且高效能的AI模型，這讓開發AI應用的門檻大幅降低，協助企業在雲端環境中快速啟動生成式AI應用，加速數位轉型。



伊雲谷執行長林儀表示，取得Anthropic官方授權是伊雲谷的重要里程碑，彰顯我們在雲端AI應用領域的深厚實力。2025年是伊雲谷的AI元年，我們不僅致力於集團內部開發AI代理人(AI Agent)以優化營運流程，更提供客戶導向的AI技術顧問與導入服務，目標成為台灣企業進入AI 時代的首選夥伴。



除了AI應用開發外，伊雲谷更為企業提供端到端的雲端專業服務。從MSP託管服務、MSSP資安託管服務、AI Agent應用開發、雲端搬遷到雲端成本優化，伊雲谷透過這份官方授權，得以全方位滿足企業從採購到實施的各個環節需求，建立起完整的企業級AI方案生態。（自立電子報2026/2/5）