伊黛爾內衣拍片被炎上「厭女行銷」！負責人道歉 品牌總監、小編都停職

台灣內衣品牌伊黛爾昨（12/26）在Threads發佈行銷影片，題為「男生不肯幫女生付錢（先聲明影片純屬劇本各位勿激動喔????）」引起爭議，網友直指「厭女行銷」，一面倒的負評下，該支影片被迅速刪除，負責人po文道歉，並指品牌總監、小編和相關人員都已停職。

網紅「直男行為研究社」轉貼該支影片，留言區有些人覺得演技很爛、有些人發現帳號地標在奈及利亞，是網軍假帳號，留言提到「還好男的沒付錢，不然一樣是給達哥看」「這女的自己是買不起嗎？」但影片特別註明「模擬情境，勿認真」，他質疑，「所以『又』是靠女人賺錢的內衣品牌，拍了一則厭女影片來行銷？」

「直男行為研究社」指出，這則影片傳達幾個訊息，包括「女人要買內衣就讓男人付錢，失敗就找其他男人，以性為交易換取金錢」、「女人沒有自身的經濟能力，就算有，靠性交易就行了」、「男人看到女人的金錢，可以合理懷疑是透過性交易換取來的」，以及「在伊黛爾購買內衣，必須留意監視器影片外流的可能」。

面對影片火速下架後，網路仍激烈批評，伊黛爾負責人李秀蘭昨晚用官方帳號po文向大家致歉，「我們在短影音上做出了不好的示範，目前已經刪除掉全部影片，是我內部督導不周管理不夠確實，才會讓這樣的內容出現，直到方才透過友人告知，我才知道我們品牌犯了多麼大的錯誤，在此跟社會大眾致歉。」

李秀蘭表示，「公司所有的影音內容都是委託外部行銷公司設計的，但在審核跟過稿上確實我們沒有盡責去督導，因此才會有這部極度錯誤的影片，各個階段我們都有機會去避免這情況，但我們確實沒有做到也沒有做好，這部分我們無法推卸責任，未來也會更加慎選內容，並建立更嚴格的審核機制，避免這樣的情況再出現。在此向全體客戶及社會大眾再度致歉，非常對不起。」

李秀蘭也補充，該影片與品牌主打「高CP值、價格親民」的理念完全衝突，目前品牌總監、小編及相關人員已停職檢討。

