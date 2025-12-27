伊黛爾內衣行銷影片遭轟厭女 負責人急下架道歉

台中知名內衣品牌伊黛爾因一支行銷影片引發爭議，負責人緊急在社群平台發布道歉聲明，並將影片全面下架。該支影片遭網友痛批充滿厭女情節，引發大規模炎上。

知名內衣品牌因一支行銷廣告遭炎上。（示意圖／翻攝自pixabay）

伊黛爾內衣於26日在Threads平台發布一支名為「男生不肯幫女生付錢（先聲明影片純屬劇本各位勿激動喔????）」的行銷影片，目前該支影片已全數遭到下架。根據觀看過影片的網友描述，內容讓女性觀眾感到極度不舒服。

其中，有網友發文直指「這是我這輩子看過最爛的行銷！」並詳細列舉影片傳遞的問題訊息，包括暗示淘寶五十元內衣比伊黛爾產品更有性價比、女性應讓男性支付內衣費用、失敗就尋找其他男性以性交易換取金錢再到伊黛爾購買內衣、女性缺乏自身經濟能力需靠性交易、男性可合理懷疑女性金錢來源為性交易所得，以及在伊黛爾購買內衣須留意監視器影片外流風險等五大爭議點。

面對網友的強烈批評，伊黛爾公司負責人在Threads上發表道歉聲明，如下：

我是伊黛爾的負責人，首先跟大家致歉，我們在短影音上做出了不好的示範，目前已經刪除掉全部影片，是我內部督導不周管理不夠確實，才會讓這樣的內容出現，直到方才透過友人告知，我才知道我們品牌犯了多麼大的錯誤，在此跟社會大眾致歉。而我們公司所有的影音內容都是委託外部行銷公司設計的，但在審核跟過稿上確實我們沒有盡責去督導，因此才會有這部極度錯誤的影片，各個階段我們都有機會去避免這情況，但我們確實沒有做到也沒有做好，這部分我們無法推卸責任，未來也會更加慎選內容，並建立更嚴格的審核機制，避免這樣的情況再出現。在此向全體客戶及社會大眾再度致歉，非常對不起。－伊黛爾內衣有限公司負責人 李秀蘭

