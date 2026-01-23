伍享工業深耕汽車業40年不忘挺警政！中壢警頒感謝狀肯定貢獻

伍享工業股份有限公司長期關心地方治安、支持警政工作。圖：警方提供

伍享工業股份有限公司長期關心地方治安、支持警政工作，該公司總經理簡新傑及經理陳躍宗，多年來持續協助中壢警分局推動各項警政事務，成為警方堅實後盾。為表達誠摯感謝，中壢警分局長林鼎泰特別於今(23)日，會同中壢警友辦事處副主任王興業，率秘書室主任林信雄及自強派出所長吳駿廸前往伍享工業致謝，並親自頒贈感謝狀及「警察英熊」，感謝企業長期以來對警察同仁的支持與鼓勵。

中壢警分局長林鼎泰前往伍享工業致謝，並親自頒贈感謝狀及「警察英熊」。圖：警方提供

伍享工業深耕汽車工業領域逾四十年，專注於汽車車架、大樑、懸吊系統及鈑金件沖壓等製造，面對國際競爭持續精進技術與品質，積極導入高科技設備與專業人才，取得多項國際認證，不僅在產業上追求卓越，也以實際行動回饋社會，展現企業責任。

林鼎泰表示，治安工作的推動有賴社會各界共同參與，感謝伍享工業及警友辦事處長期支持警政工作，讓警方能無後顧之憂地投入治安與交通維護，未來中壢警分局也將持續精進警政作為，守護市民安全，與地方企業攜手打造更安心的生活環境。

