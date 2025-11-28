伍佰下班被捕獲「穿工服」現身海底撈！真面目超反差網笑：打工？

娛樂中心／綜合報導

搖滾天王伍佰今年11 月於蘇州連開兩場《ROCK STAR 2》巡迴演唱會，兩晚演出全場近萬名觀眾席捲而來，體育館瞬間被改造成大型搖滾 KTV，從開場到安可，每一秒都嗨到失控。更巧的是，演唱會結束後竟有粉絲在海底撈捕獲野生伍佰，畫面曝光後讓網友忍不住笑「來海底撈打工篇？」。





伍佰演唱會下班被捕獲「穿工服」現身海底撈！57歲真面目超反差網笑：甩麵打工？

搖滾天王伍佰今年11 月於蘇州連開兩場《ROCK STAR 2》巡迴演唱會。（圖／翻攝自微博）





演唱會於晚間 7點半準時開場，燈光瞬間熄滅，伍佰與 China Blue 站在升降台上，如搖滾之神般緩緩升起，全場立刻爆出排山倒海的尖叫。從《淚橋》、《Last Dance》、《浪人情歌》、《挪威的森林》到《被動》，每一次前奏響起，都能聽見觀眾從頭唱到尾，整個場館被震到像地震般晃動。

伍佰演唱會下班被捕獲「穿工服」現身海底撈！57歲真面目超反差網笑：甩麵打工？

有粉絲分享在海底撈巧遇伍佰的畫面。（圖／翻攝自微博）





互動環節同樣成為亮點，伍佰彷彿變身「人浪總指揮」，在台上左右奔走，手勢一下、觀眾整片席次便湧起巨型人浪，從 A 區一路拍到看台區，整整好幾波不停歇，氣氛嗨到像要把屋頂掀開。台上台下無分彼此，只剩下同一群在搖滾裡盡情狂歡的夥伴。

伍佰演唱會下班被捕獲「穿工服」現身海底撈！57歲真面目超反差網笑：甩麵打工？

由於過去伍佰多在演唱會上「甩毛巾」的經典動作，被粉絲戲稱與海底撈甩麵師傅如出一轍。粉絲笑瘋表示：「他在台上甩毛巾像甩麵，沒想到本人真的跑到海底撈了！」。（圖／翻攝自微博）





兩晚的安可曲更是誠意破表。首日伍佰加碼《愛拼才會贏》、《突然的自我》，接著二次返場再送上《晚風》、《再度重相逢》與《衝衝衝》，現場淚水、汗水與吶喊交織成最熱烈的夜晚。第二場依舊驚喜不斷，在安可段落帶來《愛情限時批》、《與你到永久》，二次返場重現《晚風》、《再度重相逢》與《突然的自我》，最後更意外加碼《愛你一萬年》，讓粉絲完全不願離席。

而就在蘇州熱潮尚未散去時，有粉絲分享在海底撈巧遇伍佰的畫面，掀起另一波話題。照片中，伍佰身穿工作人員的衣服，和工作人員低調用餐，模樣親切樸實，由於過去伍佰多在演唱會上「甩毛巾」的經典動作，被粉絲戲稱與海底撈甩麵師傅如出一轍。粉絲笑瘋表示：「他在台上甩毛巾像甩麵，沒想到本人真的跑到海底撈了！」、更有人戲稱：「下一秒是不是要唱《Last Dance》邊甩麵？」也有人搞笑推測：「哥是不是演唱會太嗨，下台後乾脆直接來打工？」







