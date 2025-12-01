伍佰合體李宗盛嗨翻台下！ 二度安可「加班」到凌晨

歌手伍佰。（圖／月光音樂提供）





伍佰擔任簡單生活節壓軸歌手，這回除了大型ktv環節外，流行音樂教父李宗盛擔任嘉賓，兩人一起合唱〈夢醒時分〉，將氣氛炒熱到最高點，伍佰也帶動唱多首經典歌曲，寵粉的他，看台下歌迷捨不得結束，兩度安可笑稱自己加班一小時，唱到凌晨才結束。

起個頭台下歌迷自動接唱，伍佰老師專屬的買門票給你唱風格又來了，不過這回接唱的不只是觀眾，下一句換他來唱。

歌手李宗盛vs.歌手伍佰〈夢醒時分〉：「早知道傷心，總是難免的，你又何苦一往情深，因為愛情總是難捨難分，何必在意那一點點溫存。」

從後台走出來的驚喜嘉賓，居然是同樣大咖的流行音樂教父李宗盛。歌手李宗盛vs.歌手伍佰〈夢醒時分〉：「有些人你永遠不必等。」

有些人不必等，但觀眾等到伍佰的壓軸演出，又等到跟李宗盛驚喜合體，再怎麼等都值得。伍佰擔任今年簡單生活節表演者，不只場內滿滿人潮，會場外也能聽到歌迷大聲嗨唱。

伍佰歌迷〈浪人情歌〉：「我會擦去我不小心滴下的淚水，還會裝做一切都無所謂。」

浪人情歌實在經典，現場幾乎沒人不會，一連唱了多首歌曲，尖叫連連粉絲捨不得，讓伍佰下班，寵粉的伍佰老師，只好應應景，呼應唱起這首歌。

歌手伍佰vs.台下歌迷：「我已經下班，我已經下班，（加班加班），很久了快一個小時了，（加班加班）。」

嘴上說想下班，身體卻很誠實，跟著節奏再唱安可，伍佰超佛心加班到凌晨，讓粉絲聽得唱得好過癮，讓人直呼伍佰老師果然最頂。



