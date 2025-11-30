伍佰合體李宗盛重現經典 黃宣頭頂長「吳克群」全場笑瘋

李宗盛（左）與伍佰30日在「簡單生活節」驚喜合體。（Simple Life 簡單生活節提供）

「2025 Simple Life 簡單生活節」30日迎來最終場，演出元老伍佰＆China Blue一登台便以〈愛情限時批〉、〈浪人情歌〉等經典情歌，瞬間點燃全場搖滾魂。

伍佰更驚喜邀請李宗盛擔任嘉賓，兩人早在2006年首屆簡單生活節便曾合體，這回再度攜手演唱〈夢醒時分〉，伍佰在尾聲嗨到即興改詞：「她結婚了，你不必等，慢走不送！」現場尖叫震耳。伍佰感謝李宗盛願意站台，李宗盛則開玩笑說：「以前能跟他同台的都是水姑娘。」兩人隨後又飆唱〈台北孤兒〉，讓觀眾整場律動，最後以〈墓仔埔也敢去〉把氣氛推向最高點。

廣告 廣告

黃宣戴假髮搞笑開唱。（Simple Life 簡單生活節提供）

搖滾天后楊乃文則以全黑帥氣造型登場，連唱11首歌曲，包括〈Song 2〉、〈A Dream of Bonnie and Clyde〉，簡直當成小型專場。她依舊寡言，只淡淡地說：「世界上太多人講太多話。」喝口水便直接進入拍照，相當率性。理想混蛋也第三度站上簡單生活節舞台，帶領全場合唱〈不是因為天氣晴朗才愛你〉。

音樂鬼才YELLOW黃宣登場時，卻不見招牌「光頭」，他笑說：「黃宣今天沒來。」讓全場爆笑。他分享早上整理頭髮、遇到司機問職業時，開玩笑回答：「我叫吳克群。」並補充：「20年前我大概就是這個髮量，我剛上台流了點汗，發現不行，頭髮會插到眼睛。」黃宣以〈Ghost Swing〉、〈獨上C樓〉帶來幽默又精彩的演出，讓觀眾留下難忘回憶。

更多中時新聞網報導

黃子佼撞傷女騎士涉肇逃遭檢方起訴

周定緯謝王偉忠提攜「像我在演藝圈的父親」

保健》脂肪肝智慧篩檢 盼3年擴展25家