伍佰合體李宗盛！簡單生活節壓軸狂飆金曲〈夢醒時分〉全場暴動

伍佰和李宗盛在簡單生活節同台演出。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

「2025 Simple Life 簡單生活節」30日舉辦第二日演出，天空舞台壓軸為伍佰，嘉賓李宗盛登場時，全場歌迷為之瘋狂。

伍佰出場時便說：「簡單生活節20周年了，最初就是我們來唱的，我們組團也不知道幾年了，今天就來唱我們最初唱的，你們準備好了嗎？」他以多首經典台語象徵回到音樂起點，接連演唱〈小姐免驚〉、〈恨世生〉、〈愛情限時批〉、〈Kiss Me 星星知我心〉、〈秋風夜雨〉、〈浪人情歌〉等歌曲，讓全場跟唱不斷，還開心帶動全場跳起波浪舞。

伍佰和李宗盛久違合唱。（圖／Simple Life 簡單生活節提供）

當伍佰演唱到〈夢醒時分〉時，嘉賓李宗盛登場，帶領全場大合唱。伍佰直呼：「大哥你能來是我很榮幸的事情。」李宗盛笑回：「以前能跟他同台的，都是漂亮女生。」伍佰接著表示，接下來這首〈台北孤兒〉是他們20年前曾在簡單生活節演唱，「經過了20年都還是很年輕。跟大哥唱會很興奮的心情機會難得喔」最後伍佰以〈墓仔埔也敢去〉則將氣氛推向最高潮。樂迷大喊安可，伍佰現場大唱〈純白的起點〉、〈心愛的再會啦〉、〈世界第一等〉多首暢銷金曲，讓歌迷直呼賺到。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導