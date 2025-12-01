伍佰同台全是美女！李宗盛大爆猛料 合唱驚吐：過20年還是年輕
記者徐珮華／台北報導
「2025 Simple Life 簡單生活節」一連兩天在華山文創園區舉辦，昨（11月30）日第2天迎來黃宣、理想混蛋、ABAO 阿爆 ft. 那屋瓦、楊乃文等重量級卡司。2006年參加第一屆的元老伍佰，昨晚也帶著樂團「China Blue」壓軸登場，驚喜同台嘉賓李宗盛，吸引眾多歌迷朝聖。
伍佰為慶賀簡單生活節20週年，以台語經典回到音樂起點，〈小姐免驚〉前奏一下喊著：「簡單生活節20週年了，最初就是我們來唱的，我們組團也不知道幾年了，今天就來唱我們最初唱的，你們準備好了嗎？」接連演唱〈恨世生〉、〈愛情限時批〉、〈Kiss Me 星星知我心〉、〈秋風夜雨〉等，並將〈浪人情歌〉前半段交給台下歌迷大合唱，場面十分歡樂有趣。
嘉賓李宗盛登場時，尖叫聲震耳欲聾。伍佰表示李宗盛能來是很榮幸的事，李宗盛則幽默笑回「以前能夠跟他同台的都是美女」。兩人合作〈夢醒時分〉及〈台北孤兒〉，其中〈台北孤兒〉久違重現，伍佰表示：「這首歌是我們20年前在這裡唱的，經過了20年都還是很年輕。跟大哥唱會很興奮的心情機會難得喔。」
最後的〈墓仔埔也敢去〉將氣氛推向最高潮，歌迷樂迷們大喊安可，伍佰也帥氣二度安可，現場大唱〈純白的起點〉、〈心愛的再會啦〉、〈世界第一等〉多首暢銷金曲，讓歌迷直呼賺到。
