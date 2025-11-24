伍佰嗨翻高雄巨蛋玩波浪舞 明年有望返場台北

伍佰&China Blue「Blue Rock Star2」世界巡迴演唱會，上周末在高雄巨蛋舉行，主辦方預計陸續公布2026年更多場次，據悉明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮。

高雄站作為本輪巡演的第23、24場，有首度在伍佰大型演唱會登場的曲目，也有重新編曲的經典再現，伍佰不僅帶動觀眾一起跳「波浪舞」，首日安可橋段更獻上久未演唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，掀起全場大合唱；次日則加碼〈斷腸詩〉與〈愛你一萬年〉等歌曲，最後伍佰以一句「我下班了，回去了」，為熱血演出畫下句點。

「Rock Star 2」巡演接下來仍將持續唱響全球，伍佰也計畫於明年推出出道35年以來的創作詩詞集，收錄近260首作品，讓歌迷得以透過文字重新走進他的創作世界。

伍佰有可能明年回到台北開唱。（圖／月光音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導