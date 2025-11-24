伍佰揪萬名歌迷嗨跳波浪舞 驚喜預告巡演有望重返台北

伍佰《Rock Star2世界巡迴演唱會》，上週末七度唱進高雄巨蛋，成軍33年的伍佰&China Blue在舞台上展現絕佳默契，隨機上陣的安可曲都為人津津樂道，據悉，明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮。

伍佰《Rock Star2世界巡迴演唱會》，上週末七度唱進高雄巨蛋。（圖／月光音樂 提供）

高雄站是伍佰這次巡演的第23、24場，他不只帶來燃炸的現場演出，更俏皮地在台上跳起波浪舞，當他一聲令下：「台上請坐下！」伍佰&China Blue一起示範波浪舞，伍佰再一聲令下：「叫出來！」不管坐在幾樓都熱血沸騰氣氛的吶喊著，全場嗨翻。

伍佰這不只帶來燃炸的現場演出，更俏皮地在台上跳起波浪舞。（圖／月光音樂 提供）

伍佰還特別在第一天安可曲橋段時，加碼許久未唱的台語歌〈樹枝孤鳥〉，全場萬名歌迷們欣喜若狂跟著大合唱。第二天的安可曲則是加碼〈斷腸詩〉和〈愛你一萬年〉等歌曲，結束前，伍佰還不忘用獨有的伍式幽默向全場捨不得離開的觀眾們說：「謝謝，我下班了，回去了，再見！」為兩天超熱血的演唱會劃上句點。

據悉，《Rock Star2世界巡迴演唱會》明年有望返場台北，勢必再掀話題與搶票熱潮。伍佰也預計將在明年上半年推出詩詞集，集結出道35年近260首的創作歌詞，讓大家只用文字進入伍佰歌曲的世界，可以靜下心來閱讀，更深入伍佰的創作世界中。

《Rock Star2世界巡迴演唱會》明年有望重返台北開唱。（圖／月光音樂 提供）

